Un print din Arabia Saudita vrea sa cumpere un club URIAS din Premier League! A pus pe masa peste 3 miliarde de EURO! Anuntul momentului in Anglia

Printul mostenitor al tronului din Arabia Saudita vrea sa cumpere un club din Premier League.

Mohamed bin Salaman, printul mostenitor al Arabiei Suadite vrea sa o preia pe Manchester United. Potrivit The Sun, acesta ar fi facut o oferta fabuloasa familiei Glazer, cei care detin pachetul de actiuni al clubului din Manchester. Sursa citata spune ca Mohamed bin Salaman ar fi pus pe masa aproximativ 3,5 miliarde de euro pentru a cumpara actiunile clubului, insa a fost refuzat de catre cei din familia Glazer. In acest moment situatia nu este foarte clara, daca cei care detin clubul vor sa il vanda sau vor sa obtina mai multi bani, insa discutiile intre cele doua parti continua.

Familia Glazer a preluat actiunile clubului acum 14 ani, in schimbul a 920 de milioane de euro. In acest moment, Manchester United se afla pe locul 13 in Premier League cu doar 10 puncte acumulate dupa 9 meciuri. Aseara, formatia antrenata de Solskjaer a fost foarte aproape sa obtina o victorie uriasa pe Old Trafford in fata celor de la Liverpool, insa Lallana a punctat in minutul 85 pentru cormorani si meciul s-a incheiat 1-1, dupa ce Rashford a deschis scorul in prima repriza pentru United.