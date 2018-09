Un pakistanez cumpara stadionul Wembley, pentru 700 mil €! Ce se intampla cu meciurile nationalei

Miliardarul Shahid Khan este foarte aproape sa puna mana pe cel mai mare stadion al Angliei.

Miliardarul pakistanezo-american Shahid Khan este in discutii avansate cu Federatia engleza pentru cumpararea stadionului Wembley, anunta Inside World Football.

Shadid Khan, care este si proprietarul clubului Fulham, a oferit 700 de milioane de euro, iar FA pare tentata sa ia banii si sa ii investeasca in infranstructura fotbalistica de pe tot teritoriul Angliei.

Khan spune ca in urma ultimei discutii pe care a avut-o cu board-ul director al Federatiei, este increzator ca tranzactia se va incheia in perioada urmatoare.

"Vom continua sa facem pasii necesari pana cand vom incheia acest acord, care va fi foarte util pentru generatiile care vor urma", a spus miliardarul.

Ce se intampla cu meciurile Angliei

Informatia vanzarii stadionului Wembley a provocat mare valva in randul suporterilor englezi. Parerile sunt impartite.

In orice caz, tranzactia nu va afecta in niciun fel desfasurarea partidelor care in mod traditional se joaca pe Wembley - majoritatea meciurilor Angliei, semifinalele si finala Cupei Angliei, barajele pentru promovarea in Premier League, sau meciurile de rugby din Challenge Cup.

Pentru toate acestea, federatiile care organizeaza meciurile ii vor plati chirie lui Shadid Khan.