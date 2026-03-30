Echipa antrenată de Pep Guardiola a fost eliminată din Champions League și ocupă locul doi în clasamentul din Premier League, cu 61 de puncte, la nouă lungimi în urma liderului Arsenal.

Manchester City ar putea ajunge în Championship

O veste șoc vine însă din fotbalul britanic. Manchester City poate fi ”lovită” cu o depunctare masivă și ar putea ajunge în Championship, al doilea eșalon britanic.

Totul din cauza încălcările Fair Play-ului Finanaciar. ”Cetățenii” sunt anchetați pentru 115 abateri de la regulament. Investigația a fost începută în 2018, însă acuzațiile oficiale au fost depuse abia cinci ani mai târziu, iar un verdict ar fi trebuit să vină în martie 2025, însă deocamdată se lasă așteptat.

Jurnalistul Cesar Augusto Londono susține că data la care verdictul va fi dezvăluit se apropie, acesta urmând să fie anunțat până la finalul acestui sezon. Se pare că City ar putea suferi o depunctare de 60 de puncte, ceea ce ar aduce formația pregătită de Pep Guardiola pe ultima poziție a clasamentului, făcând retrogradarea imposibil de evitat.

”Manchester City ar urma să fie sancționată cu o depunctare de 60 de puncte pentru 115 încălcări ale Fair Play-ului Financiar. Sancțiunea va fi anunțată oficial înainte de finalul sezonului. Sancțiunea ar aduce clubul pe ultimul loc în Premier League și ar fi condamnat la retrogradare”, a spus jurnalistul Cesar Augusto Londono.

