Tricolorii au pierdut la limită. După o primă repriză fără goluri, turcii au marcat unicul gol al partidei în minutul 53, după o centrare perfectă expediată de starul lui Arda Guler și o finalizare a lui Ferdi Kadioglu, care a preluat excelent în careu și l-a învins ușor pe Ionuț Radu.

Ferdi Kadioglu, dorit la Manchester United

La doar două zile după meci, Ferdi Kadioglu, ”killer-ul” României la baraj, a primit o veste uriașă. Un gigant din Premier League este pe urmele sale.

Conform Fanatik.com.tr, Manchester United a pregătit o ofertă pentru fundașul lateral al lui Brighton, cotat, conform Transfermarkt, la 30 de milioane de euro. Se pare că Brighton vrea să obțină în schimbul lui Kadioglu o sumă uriașă, aproximativ 50 de milioane de euro.

Se pare că Manchester United îl urmărește pe Kadioglu de mai multe luni, iar cel care insistă pentru transferul fundașului lateral este antrenorul echipei de pe Old Trafford, Michael Carrick. Turcii sunt convinși însă că golul marcat de Ferdi Kadioglu în meciul cu România va trezi interesul și altor echipe de top din Europa.