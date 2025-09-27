Introdus la pauză în locul lui Isak, Hugo Ekitike a reușit golul decisiv în minutul 85. Francezul a înscris după un nou assist al lui Federico Chiesa și a sărbătorit reușita prin a-și da jos tricoul.



Fotbalistul a omis însă că avea deja un cartonaș galben, încasat în minutul 53 pentru proteste. Atacantul de 23 de ani a văzut al doilea avertisment și a fost eliminat, în consecință.



Gardoș și Raț au comentat gafa lui Ekitike la Liverpool: ”Ați văzut reacția lui Slot? / Irelevant! Trebuie să fii conștient de un singur lucru”



Gafa comisă de Hugo Ekitike a fost comentată în platoul emisiunii Play On Sport de Florin Gardoș și Răzvan Raț, doi foști internaționali români care au bifat evoluții în Anglia.

Gardoș a ținut să amintească despre răbufnirea lui Slot de după meci, care a fost vizibil iritat de gafa comisă de jucătorul său.

Iar Raț a subliniat că Ekitike ar fi trebuit să fie conștient de ”galbenul” pe care-l avea deja în bagaj, indiferent de meci.



”Ați văzut reacția lui Slot? A fost foarte dur cu el. A zis că dacă dai gol în finala Champions League da, scoți tricoul”, a spus Florin Gardoș.



”E irelevant, până la urmă. Tu trebuie să fii conștient că ai galben!”, a completat Răzvan Raț.



Slot a luat ”foc” după gafa lui Ekitike. Ce a avut de zis



"Da, un gest inutil și stupid. Primul cartonaș galben, văzut pentru proteste, a fost și el unul inutil și, într-o oarecare măsură, stupid, pentru că trebuie să îți controlezi emoțiile.



Știu cât de dificil e pentru un atacant să joace în Premier League. Fundașul poate să facă aproape orice, dar dacă tu îl tragi puțin de tricou se dă lovitură liberă pentru adversari. Trebuie să îți controlezi emoțiile. Nu ai voie să faci așa ceva și să riști un cartonaș galben.



După meci i-am spus că dacă ar fi înscris un gol în minutul 87 al unei finale de Champions League după ce dribla trei adversari și șuta la vinclu, atunci aș fi înțeles. Și-a recunoscut eroarea.



Eu sunt mai de modă veche, am 47 de ani. Nu am jucat la acest nivel, dar am dat și eu câteva goluri. Dacă aș fi înscris un gol ca al lui, m-aș fi dus la Federico Chiesa și i-aș fi spus: 'E golul tău, nu al meu!'", a spus Arne Slot, citat de RMC Sport.

