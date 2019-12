ULTIMA ORA | Pierdere mare pentru Pep Guardiola! Un om de baza pleaca la Arsenal

Pep Guardiola a vorbit despre zvonurile din ultima perioada.

Dupa concedierea lui Emery, sefii de la Arsenal cauta cat mai repede un inlocuitor, iar presa din Anglia a vorbit despre o posibila mutare din staff-ul lui City. Este vorba de Mikel Arteta, antrenorul secund al lui Pep Guardiola, alaturi de care acesta lucreaza deja de 3 ani de zile.

Guardiola a vorbit in cadrul unei conferinte de presa ca secundul sau va face deplasarea la Oxford, pentru meciul din sferturile EFL Cup, dar ca nu stie ce se va intampla si ca decizia ii apartine in totalitate lui Arteta.

"Da, l-am vazut la antrenament, lucreaza aici, va calatori cu noi la Oxford. Am spus de multe ori, este o persoana incredibila si un antrenor foarte bun. De asta este cu noi! Mikel este in discutii cu Arsenal, nu stiu ce se va intampla in urmatoarele zile, pentru ca sunt echipe care il vor. El stie exact ce ne dorim noi, dar, in final, decizia este indiviuala, personala. Nimeni nu este aici daca nu isi doreste asta, iar Mikel este inca aici pentru ca vrea asta, am descis sa lucram impreuna acum 3 ani de zile. Dar ce se va intampla, sincer nu stiu sa va spun", a declarat Guardiola.

Mikel Arteta a evoluat pentru Arsenal in perioada 2011- 2016, unde a jucat 110 meciuri (47 de goluri). Incepand cu 2016, spaniolul i s-a alaturat lui Pep Guardiola in echipa tehnica de la Man. City.