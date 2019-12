GUARDIOLA, OUT? Manchester City deja pregateste viata "dupa Pep". Seicii nu il mai vor la club 

Pep Guardiola nu a stat niciodata mai mult de 4 ani pe banca unei echipe.

"Cetatenii" se gandesc la plecarea lui Guardiola la finalul sezonului. Presa engleza asigura ca patronii au inceput sa pregateasca reorganizarea echipei, fara sa il ia in calcul pe tehnicianul spaniol, conform Mirror.

City cauta un om care sa lucreze de aproape cu departamentele medicale si de fitness care tin de prima echipa. Rolul sau ar fi initial limitat, insa daca ar pleca Guardiola, ar deveni un om important in echipa. In discutiile cu potentialii candidati, a fost lasat sa se inteleaga ca ar fi ultimul sezon al lui Guardiola.

Nu este nefamiliar planul lui City de a-si inlocui antrenorul, insa o astfel de intelegere ar putea cauza o ruptura intre Guardiola si staff-ul lui. De aceea, City cauta ca rolul respectiv sa reprezinte o oportunitate pentru candidat sa se familiarizeze cu clubul.

Postul lui Guardiola este si mai dezbatut cu cat Manchester City are un inceput de sezon extrem de slab si a fost invinsa de Manchester United in weekend, aflandu-se la 14 puncte de liderul, Liverpool. De asemenea, lotul are nevoie de o intinerire, starurile echipei Fernandinho sau David Silva au nevoie de inlocuitori.