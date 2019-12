E GATA ERA GUARDIOLA in Premier League? A fost activat planul NEGRU in galaxia seicilor: se pregateste cutremurul pentru City

Sezonul mult sub asteptari il face pe Guardiola sa ia serios in calcul varianta despartirii de City.

Campioana ultimelor doua sezoane e doar pe 3 dupa 16 etape. Liverpool are un avans de 14 puncte in topul din Premier League in fata rivalei din jumatatea bleu a orasului Manchester. Leicester e pe 2, cu 6 puncte peste City!

The Athletic scrie ca City a inceput deja pregatirile pentru viata 'de dupa Guardiola'. Seicii sunt constienti ca Pep va parasi echipa in vara, in cazul in care City nu-si salveaza anul cu un parcurs de senzatie in Champions League. Conducerea lui City cauta nume pentru lista posibililor inlocuitori ai lui Guardiola.

La Repubblica scrie ca presedintele Barcelonei, Josep Maria Bartomeu, le-a transmis apropiatilor sai ca e mereu deschis la o noua colaborare cu Guardiola pe Camp Nou. Valverde a fost contestat puternic in ultimul an, iar un esec in lupta Barcelonei pentru un nou trofeu Champions League ii va fi cu siguranta fatal.

Guardiola e la al 4-lea campionat pe banca lui Manchester City.