Ultima nebunie a lui Pep Guardiola! Metoda GENIALA cu care vrea sa castige UEFA Champions League

Visul seicilor poate deveni realitate.

Considerata de multi cea mai puternica echipa din Europa in acest moment, inclusiv de Jurgen Klopp, antrenorul rivalei Liverpool, Manchester City continua sa viseze la triumful in UEFA Champions League, acolo unde a ajuns cel mai departe in semifinale.

Iar Pep Guardiola este dispus sa apeleze la orice metoda pentru a reusi acest lucru. Ultima gaselnita - le-a cerut celor din staff-ul sau sa invete sa controleze drone! Guardiola doreste ca antrenamentele sa fie filmate din toate unghiurile. "Unul dintre baieti avea o drona si a folosit-o la o sedinta si el (Pep Guardiola) a realizat ca este o metoda grozava de a inregistra imagini pe care sa le arate jucatorilor. Ii ajuta sa le arate formule tactice si unde este spatiul liber in anumite momente ale jocului" a povestit o sursa din cadrul clubului pentru The Sun.

Daca Man City foloseste drone pentru inregistrarea antrenamentelor propriei echipei, rivalii de la Man United au decis sa interzica folosirea dronelor in preajma bazei de antrenament de la Carrington de teama sa nu fie spionati!