Primul transfer al lui Real Madrid in 2019! Anunt de ULTIMA ORA: ce lovitura ii da Florentino Perez lui Guardiola

Real Madrid s-a inteles deja cu jucatorul, care i-a transmis lui Guardiola ca pleaca de la City!

Madridul il vrea cu orice pret pe pustiul Brahim Diaz. In ciuda eforturilor facute de seici, Diaz isi doreste sa revina in Spania si sa fie jucatorul lui Real. Partile s-au inteles deja asupra contractului, anunta presa din Spania. Acum, Real vrea sa forteze despartirea lui Diaz de City inainte de finalul acordului pe care mijlocasul il are la Manchester. ESPN scrie ca Florentino Perez ii va propune lui City 12 milioane de euro pentru a-l lua pe Diaz la Madrid in ianuarie.



Diaz, 19 ani, are deja 14 meciuri la prima echipa a lui City. Fotbalistul e international U21 si e considerat una dintre marile sperante ale viitorului in nationala Spaniei.