Trei mutari FULGER pentru Man.United! Mourinho se pregateste sa cheltuie in vara cel putin 175 milioane euro!

Jose Mourinho a cheltuit mai mult de 340 de milioane de euro in mai putin de doua sezoane petrecute ca manager al lui Manchester United si mai vrea in vara jucatori de cel putin 175 milioane de euro.

Dupa ce au pierdut titlul in Premier League, au fost eliminati de Sevilla in optimile Ligii Campionilor, au parasit Cupa Ligii Angliei si mai patreaza sanse doar la castigarea unui singur trofeu, Cupa Angliei, Manchester United si Jose Mourinho se pregatesc de noi cheltuieli record in aceasta vara.

Printre fotbalistii pe care Mourinho ii doreste pentru a intari echipa se afla Blaise Matuidi, mijlocasul pe care Juventus a platit 20 de milioane de euro in vara lui 2017, dar pentru care United este dispusa sa achite 45 milioane de euro (40 milioane de lire sterline). Un al jucator de pe lista scurta a "diavolilor rosii" este Ivan Perisic, pentru care Inter Milano a platit lui Wolfsburg 19 milioane de euro in august 2015, dar in schimbul caruia clubul italian cere acum 62 milioane de euro (55 milioane de lire sterline). Jucatorul pentru care Mourinho insista cel mai mult este brazilianul Fred, pentru care Sahtiorul lui Mircea Lucescu a platit 15 milioane de euro, in iulie 2013, celor de la Internacional Porto Alegre, dar care nu este lasat sa plece pentru mai putin de 68 de milioane de euro (60 milioane de lire sterline).

In acest moment, United are in lot jucatorul cu cea mai scumpa suma de transfer din Premier League (Paul Pogba - 105 milioane de euro), dar si fotbalistul cu cel mai mare salariu din prima liga engleza (Alexis Sanchez - 400.000 de euro pe saptamana, plus bonusuri din drepturile de imagine). In 2017, clubul britanic a avut cele mai mari incasari din fotbalul mondial - 689 milioane de euro.

Printre jucatorii care vor pleca mai mult ca sigur in aceasta vara de la United se regasesc Zlatan Ibrahimovic, Luke Shaw, Matteo Darmian, Chris Smalling, Juan Mata, Daley Blind si Anthony Martial.



