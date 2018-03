Mourinho a izbucnit din nou! A vorbit timp de 12 minute despre ESECURILE lui Man United din Liga: "Au fost ELIMINATI dintr-o grupa cu Otelul Galati din Romania!"

Mourinho i-a enervat din nou pe fanii lui United.

Antrenorul lui Manchester United, Jose Mourinho, a vorbit timp de 12 minute incontinuu la conferinta de presa de astazi despre rezultatele lui United din ultimii 20 de ani din UEFA Champions League.

Dupa surprinzatoarea eliminare suferita de United in fata Sevillei in optimile de finala ale Ligii Campionilor, Mourinho a fost criticat pentru felul cum a abordat cele doua manse impotriva echipei spaniole. Tehnicianul s-a aparat timp de 12 minute, intr-un adevarat monolog, in conferinta de presa dinaintea meciului de sambata cu Brighton din sferturile de finala ale Cupei Angliei.

"Sunt in viata", a inceput el conferinta de presa la care a venit cu cateva notite. "N-am s-o iau la fuga sau sa dispar sau sa plang fiindca am auzit cateva fluieraturi", a adaugat tehnicianul in varsta de 55 de ani, la trei zile dupa returul cu Sevilla, pierdut cu 2-1 pe Old Trafford.



"Sunt bucuros de ce am vazut la jucatorii mei dupa meci (partida cu Sevilla - n. r.), sunt bucuros ca lumea era trista, ca lumea era frustrata, sunt bucuros ca eram exact pe aceeasi lungime de unda", a spus Mourinho.

Mourinho a estimat ca eliminarea lui United din optimile Ligii Campionilor "nu este ceva nou pentru club".

"(....) fanii au dreptul la opiniile si la reactiile lor, dar exista un lucru caruia eu am obisnuit sa-i spun mostenirea fotbalistica", a declarat Mourinho. El a explicat "mostenirea fotbalistica", amintind ca dupa finala de Liga Campionilor pierduta in 2011, United a atins o singura data sferturile de finala ale acestei competitii.

Mourinho a amintit fiecare rezultat al lui Manchester United din UEFA Champions League din ultimele 2 decenii. El a mentionat-o si pe Otelul Galati, cea cu care Manchester United a jucat in faza grupelor Ligii Campionilor in sezonul 2011/2012. United a castigat atunci ambele partide cu 2-0, insa a terminat pe locul 3 in grupa cu 9 puncte, sub Benfica si Basel.

"Diavolii rosii" au o singura victorie in ultimele lor noua meciuri eliminatorii din Champions League.