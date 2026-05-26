Manchester City are un nou manager după plecarea lui Guardiola: "A semnat deja pe trei sezoane"

Enzo Maresca (46 de ani) va fi noul manager al lui Manchester City. Italianul a semnat deja un contract pe trei sezoane cu formația de pe Etihad și urmează să fie prezentat oficial, anunță jurnalistul Fabrizio Romano.

Enzo Maresca, noul manager al lui Manchester City

Decizia numirii lui Enzo Maresca vine după ce Pep Guardiola a decis să părăsească Manchester City după un mandat glorios de 10 ani în care a cucerit nu mai puțin de 20 de trofee.

Enzo Maresca cunoaște bine Manchester City, după ce a pregătit echipa U23 în sezonul 2020/2021 și a fost secundul lui Pep Guardiola în stagiunea 2022/2023. Italianul a strâns experiență și ca principal la nivel de seniori, după ce le-a pregătit pe Parma, Leicester și Chelsea.

Ultimul mandat al lui Maresca s-a încheiat abrupt. Chelsea l-a demis în chiar prima zi a anului 2026, la 18 luni de la începerea mandatului. Alături de londonezi, italianul a cucerit trofeul Conference League și Campionatul Mondial al Cluburilor.

La Manchester City, Maresca ar urma să fie implicat în totalitate în strategia de transferuri