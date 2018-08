Oferta colosala a lui Man United pentru unul dintre cei mai buni jucatori de la Mondial! Pentru cine ofera 70 mil de euro: acum un an a costat 8 milioane

Manchester United a facut primul pas pentru un nou transfer urias.

Jose Mourinho s-a decis - vrea sa-l aduca pe Harry Maguire de la Leicester in aceasta vara! Fundasul de 25 de ani a impresionat la Cupa Mondiala, fiind titular in apararea Angliei - el a reusit sa marcheze si un gol in optimi, contra Suediei.

Conform Sky Sports, Man United a facut prima mutare - ofera 65 de milioane de lire (aprox 70 de milioane de euro) pentru Maguire. Primul raspuns al celor de la Leicester este insa unul negativ! Fosta campioana a Angliei le-a transmis oficialilor lui United ca Maguire nu este de vanzare!

Leicester l-a pierdut deja in aceasta vara pe Mahrez si nu doreste sa se desparta de inca un jucator important. Maguire a fost transferat in urma cu un an de Leicester de la Hull City pentru 8 milioane de euro.