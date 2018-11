Zlatan da cartile pe fata! Adevarul despre Paul Pogba, rebelul de la United: "Asa l-am cunoscut eu!"

Paul Pogba a fost caracterizat de fostul sau coechipier, Zlatan Ibrahimovic.

Suedezul care evolueaza acum in MLS a vorbit despre francezul problema de la United. Zlatan a spus ca Pogba va primi ceea ce merita, pentru ca "munceste foarte mult pentru asta".

"Nu il cunosteam fata in fata, insa aveam acelasi agent. Cand am ajuns sa il intalnesc pe Pogba, am gasit in el o persoana fantastica, un jucator fantastic, dar, in acelasi timp, unul care avea nevoie sa fie ghidat. Este un profesionista care munceste zi de zi.

Nu a ratat niciodata un antrenament, nu a lipsit niciodata de la un meci daca putea juca si muncea foarte mult!", a povestit Zlatan Ibrahimovic pentru BBC.

Suedezul a vorbit si despre imaginea care i-a fost creata lui Pogba.

"Acestea sunt lucruri pe care oamenii nu le vad. Asa ajunge sa fie judecat in felul acesta, pe baza lucrurilor care se vad la televizor sau pe baza celor 90 de minute petrecute pe stadion. Eu am descoperit un tanar foarte bun, care isi doreste foarte multe si va primi ceea ce isi doreste pentru ca munceste foarte mult", a incheiat Zlatan.