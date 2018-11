S-a aflat ce au vorbit Messi si Pogba la intalnirea de la un restaurant din Dubai! Momentul genial in care Pogba "l-a trollat" pe argentinian

Messi si Pogba incheaga o stransa prietenie. Cei doi s-au intalnit la un restaurant din Dubai si au discutat vreme de cateva zeci de minute. Cei doi au glumit, dar au discutat si pe teme de fotbal.

La un moment dat, Pogba i-a amintit lui Messi de faptul ca a fost foarte bine tinut de N'Golo Kante in meciul Franta - Argentina, de la Cupa Mondiala, iar ulterior fanii au facut un cantec pe aceasta tema. Pogba a si fredonat un vers.

Amuzat, Messi a replicat: "Hai, ca asta e minciuna!"

Pogba este fluent in franceza, engleza, italiana si spaniola si a vorbit cu Messi in limba nativa a argentinianului.

Pogba and Messi pic.twitter.com/X3yiI5Zm0c

???? | Leo Messi is enjoying the conversation with Paul Pogba.

pic.twitter.com/taMnhb1Thg