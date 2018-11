Pogba le-a raspuns criticilor dupa cel mai CIUDAT penalty: "Nu sunt asa de lent!" Cu cine s-a luat la intrecere

Cu toate ca este accidentat, starul lui Manchester United se mentine in forma intr-un mod diferit.

Felul in care Pogba executa penalty-urile a ajuns subiect de ironii fata de mijlocasul lui Manchester United. Impotriva lui Everton, tactica nu a functionat iar Pogba a primit multe critici

Cu toate ca este un mod unic de a bate un penalty, acesta a avut succes in meciurile impotriva lui Leicester City, Brighton si Young Boys in Champions League.

Dupa meci, atat fanii cat si jurnalistii l-au criticat pentru alegerea facuta, jucatorul declarand ca va schimba metoda in meciurile urmatoare. "Mereu incerc sa destabilizez portarul, poate ca ei stiu cum bat un penalty, poate ar trebui sa exersez si sa schimb asta, daca portarii imi cunosc pasii."

Ca urmare a criticilor primite, acesta a postat un videoclip pe o retea de socializare care a starnit rasete in randul fanilor cat si al internautilor.

In videoclip, Pogba se intrece cu o testoasa, si adauga in descrierea acestuia: "Nu sunt asa lent."

Francezul profita de timpul liber pe care il are din cauza accidentarii, in perioada pauzei internationale, si se relaxeaza in Dubai, unde s-a intalnit cu Messi.