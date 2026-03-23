Despre parcursul lui Tottenham, în acest sezon de Premier League, se poate scrie o carte! Din păcate pentru londonezi, paginile ar trece în istoria neagră a clubului.

S-a ajuns aici pentru că Drăgușin și colegii săi au strâns 30 de puncte după 31 de etape. Potrivit presei britanice, ultima dată când Tottenham a avut un punctaj atât de mic, după 31 de meciuri, a fost în sezonul 1914-1915! Adică, acum 111 ani.

Pe fondul acestei situații dezastruoase, echipa riscă să părăsească Premier League, la 49 de ani de la precedenta retrogradare. Cu șapte etape înainte de final, echipa e pe 17, ultimul loc salvator, la doar un punct de poziția a 18-a, prima care duce în Championship.

„Igor Tudor e un impostor!“

Șocant e că, în disperare de cauză, șefii clubului au făcut deja o schimbare de antrenor, în momentul în care l-au înlocuit pe Thomas Frank cu Igor Tudor, în februarie. Degeaba însă! Antrenorul croat de 47 de ani are un bilanț catastrofal, după cum Sport.ro a arătat aici. Drept urmare, deja se vorbește despre aducerea unui al treilea antrenor, în acest sezon!

Ce se întâmplă, la Tottenham, l-a revoltat pe Jamie O'Hara (39 de ani), fost mijlocaș al londonezilor din perioada 2005-2011. Într-o postare pe rețelele de socializare, Jamie O'Hara l-a făcut praf pe Igor Tudor.

„Igor Tudor e cea mai proastă numire de antrenor din toată istoria echipei! V-am spus deja că e un impostor. Acum, trebuie să fie dat afară imediat. La fel ca Johan Lange și Vinai Venkatesham“, a scris O'Hara. Ultimii doi oameni, intrați în vizorul fostului fotbalist, fac parte din conducerea londonezilor. Danezul Lange e directorul sportiv al celor de la Spurs, în timp ce britanicul Vinai Venkatesham îndeplinește funcția de director executiv.