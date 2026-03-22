Drăgușin, îngrozit: ce se întâmplă, la Tottenham, demn de un horror fotbalistic

Duminică, pe teren propriu, londonezii au cedat și în fața celor de la Nottingham Forest, scor 0-3! Și drama e că scorul final chiar reflectă realitatea de pe teren. Cu Drăgușin pe bancă, gazdele au jucat sub orice critică, iar victoria obținută de Nottingham a fost pe deplin meritată, după cum Sport.ro a arătat aici.

Tottenham traversează cea mai neagră perioadă din istoria recentă a clubului! Și nu vorbim despre o exagerare jurnalistică, ci despre un adevăr pur.

Igor Tudor, bilanț catastrofal!

Peisajul dezolant de la Tottenham reiese și mai bine în evidență, când ne uităm pe cifrele lui Igor Tudor, antrenorul adus din februarie pentru a „repara“ situația. Ce a făcut, între timp, croatul de 47 de ani? A prelungit agonia fanilor!

Astăzi, în partida sa cu numărul șapte pe bancă, Igor Tudor și-a înrăutățit bilanțul: 1 victorie, 1 egal, 5 înfrângeri, golaveraj 9-20! Atenție: singurul succes, în mandatul lui Igor Tudor, a fost în returul cu Atletico Madrid: 3-2. Vorbim însă despre o victorie inutilă, venită după dezastrul din prima manșă: 5-2 pentru formația spaniolă.

Tottenham, nicio victorie în campionat, în 2026

Dincolo de situația antrenorului, avem bilanțul șocant al echipei, în Premier League, în 2026. Concret, în acest an, The Spus n-a bătut pe nimeni! Ultimul succes din campionat datează din 28 decembrie: 1-0 cu Crystal Palace, în deplasare. De atunci, Tottenham a disputat 13 meciuri, în Premier League: 5 egaluri, 8 înfrângeri!

În acest moment, Tottenham e la un punct de poziția a 18-a, prima care duce în Championship, când mai sunt doar șapte etape de jucat.