Drăgușin, îngrozit: ce se întâmplă, la Tottenham, demn de un horror fotbalistic

Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Formația londoneză tocmai a pierdut un meci de 6 puncte cu Nottingham Forest, o rivală directă pentru evitarea retrogradării. Și, în acest moment, rămânerea în Premier League ține de domeniul SF-ului!

TAGS:
Tottenhamradu dragusinIgor Tudor
Din articol

Tottenham traversează cea mai neagră perioadă din istoria recentă a clubului! Și nu vorbim despre o exagerare jurnalistică, ci despre un adevăr pur.

Duminică, pe teren propriu, londonezii au cedat și în fața celor de la Nottingham Forest, scor 0-3! Și drama e că scorul final chiar reflectă realitatea de pe teren. Cu Drăgușin pe bancă, gazdele au jucat sub orice critică, iar victoria obținută de Nottingham a fost pe deplin meritată, după cum Sport.ro a arătat aici.

Igor Tudor, bilanț catastrofal!

Peisajul dezolant de la Tottenham reiese și mai bine în evidență, când ne uităm pe cifrele lui Igor Tudor, antrenorul adus din februarie pentru a „repara“ situația. Ce a făcut, între timp, croatul de 47 de ani? A prelungit agonia fanilor!

Astăzi, în partida sa cu numărul șapte pe bancă, Igor Tudor și-a înrăutățit bilanțul: 1 victorie, 1 egal, 5 înfrângeri, golaveraj 9-20! Atenție: singurul succes, în mandatul lui Igor Tudor, a fost în returul cu Atletico Madrid: 3-2. Vorbim însă despre o victorie inutilă, venită după dezastrul din prima manșă: 5-2 pentru formația spaniolă.

Tottenham, nicio victorie în campionat, în 2026

Dincolo de situația antrenorului, avem bilanțul șocant al echipei, în Premier League, în 2026. Concret, în acest an, The Spus n-a bătut pe nimeni! Ultimul succes din campionat datează din 28 decembrie: 1-0 cu Crystal Palace, în deplasare. De atunci, Tottenham a disputat 13 meciuri, în Premier League: 5 egaluri, 8 înfrângeri!

În acest moment, Tottenham e la un punct de poziția a 18-a, prima care duce în Championship, când mai sunt doar șapte etape de jucat.

Clasamente oferite de Sofascore
Publicitate
Impresarul lui Radu Drăgușin, operat de urgență la Londra. Ce s-a întâmplat
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!