Dezastrul de la Tottenham face victime: „Afară cu el acum!“

În Premier League, se vorbește obsesiv despre Tottenham. Din motive nedorite! Finalista Ligii Campionilor din 2019 și câștigătoarea Ligii Europa din sezonul trecut a ajuns să aibă emoții pentru rămânerea în prima ligă.
Șocant e că Tottenham a ajuns, din nou, în această situație, după ce și în sezonul trecut a „tremurat“ pentru „supraviețuire“, prinzând locul 17, ultimul salvator. Acum însă, situația pare mult mai gravă! Sport.ro a arătat aici bornele acestui horror fotbalistic pe care îl trăiește Drăgușin.
Jamie Carragher: „Igor Tudor a încercat tot și a eșuat“
Problema și mai gravă a lui Tottenham e că antrenorul adus în februarie, croatul Igor Tudor (47 de ani), nu doar că n-a ridicat echipa în clasament, dar mai rău a „îngropat-o“. Motiv pentru care se vorbește tot mai apăsat despre îndepărtarea sa. Subiectul a fost comentat și de fostul star al lui Liverpool, Jamie Carragher, pentru Sky Sports.
„Din păcate pentru el (n.r. – Igor Tudor), având în vedere rezultatele echipei și problemele sale familiale, cred că ar fi cel mai bine ca Tottenham să-l pună pe liber acum. Clubul trebuie să angajeze un alt antrenor până la finalul campionatului. Și decizia trebuie luată acum! Pentru că numirea lui Igor Tudor n-a funcționat, pur și simplu. Omul a încercat tot: sisteme diferite de joc, abordări diferite. Nimic n-a mers. Și, chiar dacă îndepărtarea sa va fi o decizie neplăcută, e nevoie de o asemenea mutare. Pentru că Igor Tudor a fost numit, ca să producă un șoc la echipă, iar asta nu s-a întâmplat“, a spus Jamie Carragher.
Întrebat ce antrenor trebuie să fie numit, la Tottenham, în cazul în care Igor Tudor ar pleca, comentatorul Sky Sports s-a ferit să dea nume, însă a vorbit la modul general.
„E nevoie de cineva cu un trecut, la Tottenham, care să readucă fanii lângă echipă“, a spus Carragher.
Sport.ro a dezvăluit aici lista scurtă pe care au întocmit-o șefii londonezilor, în vederea înlocuirii lui Igor Tudor din funcție.