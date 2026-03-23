Dezastrul de la Tottenham face victime: „Afară cu el acum!“

Șocant e că Tottenham a ajuns, din nou, în această situație, după ce și în sezonul trecut a „tremurat“ pentru „supraviețuire“, prinzând locul 17, ultimul salvator. Acum însă, situația pare mult mai gravă! Sport.ro a arătat aici bornele acestui horror fotbalistic pe care îl trăiește Drăgușin.

În Premier League, se vorbește obsesiv despre Tottenham. Din motive nedorite! Finalista Ligii Campionilor din 2019 și câștigătoarea Ligii Europa din sezonul trecut a ajuns să aibă emoții pentru rămânerea în prima ligă.

Jamie Carragher: „Igor Tudor a încercat tot și a eșuat“

Problema și mai gravă a lui Tottenham e că antrenorul adus în februarie, croatul Igor Tudor (47 de ani), nu doar că n-a ridicat echipa în clasament, dar mai rău a „îngropat-o“. Motiv pentru care se vorbește tot mai apăsat despre îndepărtarea sa. Subiectul a fost comentat și de fostul star al lui Liverpool, Jamie Carragher, pentru Sky Sports.

„Din păcate pentru el (n.r. – Igor Tudor), având în vedere rezultatele echipei și problemele sale familiale, cred că ar fi cel mai bine ca Tottenham să-l pună pe liber acum. Clubul trebuie să angajeze un alt antrenor până la finalul campionatului. Și decizia trebuie luată acum! Pentru că numirea lui Igor Tudor n-a funcționat, pur și simplu. Omul a încercat tot: sisteme diferite de joc, abordări diferite. Nimic n-a mers. Și, chiar dacă îndepărtarea sa va fi o decizie neplăcută, e nevoie de o asemenea mutare. Pentru că Igor Tudor a fost numit, ca să producă un șoc la echipă, iar asta nu s-a întâmplat“, a spus Jamie Carragher.

Întrebat ce antrenor trebuie să fie numit, la Tottenham, în cazul în care Igor Tudor ar pleca, comentatorul Sky Sports s-a ferit să dea nume, însă a vorbit la modul general.

„E nevoie de cineva cu un trecut, la Tottenham, care să readucă fanii lângă echipă“, a spus Carragher.

Sport.ro a dezvăluit aici lista scurtă pe care au întocmit-o șefii londonezilor, în vederea înlocuirii lui Igor Tudor din funcție.