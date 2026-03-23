Dezastrul de la Tottenham face victime: „Afară cu el acum!“

Dezastrul de la Tottenham face victime: „Afară cu el acum!“ Premier League
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Formația londoneză riscă să pice în liga a doua, la 49 de ani de la ultima contraperformanță de acest nivel.

TAGS:
Tottenhamradu dragusinIgor TudorJamie Carragher
Din articol

În Premier League, se vorbește obsesiv despre Tottenham. Din motive nedorite! Finalista Ligii Campionilor din 2019 și câștigătoarea Ligii Europa din sezonul trecut a ajuns să aibă emoții pentru rămânerea în prima ligă. 

Șocant e că Tottenham a ajuns, din nou, în această situație, după ce și în sezonul trecut a „tremurat“ pentru „supraviețuire“, prinzând locul 17, ultimul salvator. Acum însă, situația pare mult mai gravă! Sport.ro a arătat aici bornele acestui horror fotbalistic pe care îl trăiește Drăgușin.

Jamie Carragher: „Igor Tudor a încercat tot și a eșuat“

Problema și mai gravă a lui Tottenham e că antrenorul adus în februarie, croatul Igor Tudor (47 de ani), nu doar că n-a ridicat echipa în clasament, dar mai rău a „îngropat-o“. Motiv pentru care se vorbește tot mai apăsat despre îndepărtarea sa. Subiectul a fost comentat și de fostul star al lui Liverpool, Jamie Carragher, pentru Sky Sports.

Din păcate pentru el (n.r. – Igor Tudor), având în vedere rezultatele echipei și problemele sale familiale, cred că ar fi cel mai bine ca Tottenham să-l pună pe liber acum. Clubul trebuie să angajeze un alt antrenor până la finalul campionatului. Și decizia trebuie luată acum! Pentru că numirea lui Igor Tudor n-a funcționat, pur și simplu. Omul a încercat tot: sisteme diferite de joc, abordări diferite. Nimic n-a mers. Și, chiar dacă îndepărtarea sa va fi o decizie neplăcută, e nevoie de o asemenea mutare. Pentru că Igor Tudor a fost numit, ca să producă un șoc la echipă, iar asta nu s-a întâmplat“, a spus Jamie Carragher.

Întrebat ce antrenor trebuie să fie numit, la Tottenham, în cazul în care Igor Tudor ar pleca, comentatorul Sky Sports s-a ferit să dea nume, însă a vorbit la modul general.

E nevoie de cineva cu un trecut, la Tottenham, care să readucă fanii lângă echipă“, a spus Carragher. 

Sport.ro a dezvăluit aici lista scurtă pe care au întocmit-o șefii londonezilor, în vederea înlocuirii lui Igor Tudor din funcție.

Clasamente oferite de Sofascore
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Palma de dată de UE Ungariei, înaintea alegerilor cruciale. Excluderea de care s-au lovit maghiarii
Palma de dată de UE Ungariei, înaintea alegerilor cruciale. Excluderea de care s-au lovit maghiarii
CITESTE SI
Conducerea PSD, în ședință după adoptarea bugetului. PNL și USR anunță discuții în paralel legate de funcționarea coaliției

stirileprotv Conducerea PSD, în ședință după adoptarea bugetului. PNL și USR anunță discuții în paralel legate de funcționarea coaliției

Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

protv Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

IDF: „Iranul are rachete capabile să ajungă la Londra, Paris sau Berlin”. Submarin nuclear britanic, mutat în Marea Arabiei

stirileprotv IDF: „Iranul are rachete capabile să ajungă la Londra, Paris sau Berlin”. Submarin nuclear britanic, mutat în Marea Arabiei

Primul concert al BTS din ultimii ani a stabilit recordul de cel mai mare concert public organizat vreodată în Coreea de Sud

stirileprotv Primul concert al BTS din ultimii ani a stabilit recordul de cel mai mare concert public organizat vreodată în Coreea de Sud

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!