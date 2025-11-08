Tottenham primește vizita lui Manchester United, de la ora 14:30. Partida se vede în România în exclusivitate pe VOYO, iar pe www.sport.ro o poți urmări în format live video și live text.

Tottenham vine după o victorie clară în Liga Campionilor, 4-0 cu Copenhaga. A fost un răspuns necesar după înfrângerea dezamăgitoare de acasă cu Chelsea, unde londonezii au avut cel mai slab meci al lor ofensiv din acest sezon, cu un xG aproape zero. Tottenham a pierdut nouă meciuri acasă în acest an calendaristic.

Manchester United vine la Londra după egalul 2-2 cu Nottingham Forest. United are patru meciuri consecutive fără înfrângere în campionat, dar în deplasare situația e complicată. A câștigat o singură dată în ultimele 11 partide jucate în Premier League pe teren străin. Mai mult, în ultimele 25 de meciuri jucate la Londra, United are doar trei victorii.

Tottenham domină duelurile directe recente. Londonezii au câștigat ultimele patru întâlniri, inclusiv finala Europa League din luna mai. United nu a mai bătut Tottenham din octombrie 2022.

