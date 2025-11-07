GALERIE FOTO Jannik Sinner i-a dat „avertisment” mamei sale. Bizareria sezonului, în circuitul ATP

Jannik Sinner i-a dat „avertisment" mamei sale. Bizareria sezonului, în circuitul ATP Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Jannik Sinner i-a dat „o ultimă șansă” mamei sale, înaintea finalei de la Wimbledon.

Cu cincizeci și trei de victorii în cele cincizeci și nouă de partide oficiale disputate în 2025, înainte de începerea Turneului Campionilor, italianul Jannik Sinner (24 de ani, 1 ATP) a povestit, amuzându-se, motivul pentru care a ezitat să o invite pe mama sa la finala turneului de la Wimbledon.

Siglinde Sinner a fost surprinsă trecând prin toate stările emoționale, în timpul celei mai lungi finale din istoria turneului de la Roland Garros - 5 ore și 29 de minute - pierdute de fiul său, după ce acesta a condus cu 2-0 la seturi și a avut trei mingi de meci consecutive, în setul al patrulea.

Jannik Sinner, despre „ultima șansă” acordată mamei sale

Descumpănită la Paris, mama campionului întrecerii de la Wimbledon a trecut testul de foc, iar, în Londra, a putut să își vadă fiul obținând o revanșă mult dorită împotriva spaniolului Carlos Alcaraz.

„Când am început să joc mai bine, acum doi, trei ani, mama mi-a spus: 'Eu nu vreau să fiu în loja ta, dar dacă ajungi într-o finală de Grand Slam în Europa, vreau să fiu acolo.'

La început am râs și i-am zis: 'da'. ‘Oricum nu se va întâmpla niciodată’, m-am gândit eu. Ajung în finală la Roland Garros, o sun și îmi confirmă că va veni. Vine, se așază în lojă și asistă la un meci în care s-au întâmplat de toate și încă ceva pe deasupra. După Paris i-am spus: 'Uite, dacă ai trecut prin asta, poți trece prin orice.'

Dar fac un mic pas înapoi. La Roma nu a văzut niciun meci, în afară de primul, împotriva lui Navone. A revenit la finală și am pierdut. Apoi la Paris, și am pierdut din nou.

Când mi-a spus că va veni la Wimbledon, nu am vrut să-i zic nimic, dar în sinea mea m-am gândit că va fi ultima ei șansă!”, a declarat Sinner.

„Acum, de fapt, i-a cerut lui Riccardo Ceccarelli, psihologul sportiv, să vadă dacă are ceva de învățat. De acum se va apuca și ea, încet-încet, să învețe: deja se vede că nu mai zâmbește, că este complet concentrată. Veți vedea că nici nu mă va mai aplauda,” a continuat Sinner, amuzându-se, într-un interviu acordat Sky Sports Italia.

Sinner, mulțumitor pentru părinți și pentru genetică

„Părinții mei au vrut și vor mereu ca eu să fiu fericit. Desigur, sunt foarte mulțumiți cu persoane care am devenit și cu tot succesul pe care l-am obținut.

Au văzut că nu eram fericit după Paris, sau în timpul celor trei luni de suspendare, când am trecut prin momente dificile, și atunci i-am văzut cu adevărat îngrijorați.

Trebuie spus și că Dumnezeu mi-a dat talentul de a juca tenis, că am acest fizic, pentru că, poate, cu zece centimetri mai puțin aș fi avut mult mai mult de muncit. Eu mă consider cea mai norocoasă persoană din lume. Apoi, desigur, există sacrificiile și tot ce a urmat. Dar toate acestea sunt secundare, este o alegere personală,” a afirmat Jannik Sinner, în același interviu.

