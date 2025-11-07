Cu cincizeci și trei de victorii în cele cincizeci și nouă de partide oficiale disputate în 2025, înainte de începerea Turneului Campionilor, italianul Jannik Sinner (24 de ani, 1 ATP) a povestit, amuzându-se, motivul pentru care a ezitat să o invite pe mama sa la finala turneului de la Wimbledon.

Siglinde Sinner a fost surprinsă trecând prin toate stările emoționale, în timpul celei mai lungi finale din istoria turneului de la Roland Garros - 5 ore și 29 de minute - pierdute de fiul său, după ce acesta a condus cu 2-0 la seturi și a avut trei mingi de meci consecutive, în setul al patrulea.

Jannik Sinner, despre „ultima șansă” acordată mamei sale

Descumpănită la Paris, mama campionului întrecerii de la Wimbledon a trecut testul de foc, iar, în Londra, a putut să își vadă fiul obținând o revanșă mult dorită împotriva spaniolului Carlos Alcaraz.

„Când am început să joc mai bine, acum doi, trei ani, mama mi-a spus: 'Eu nu vreau să fiu în loja ta, dar dacă ajungi într-o finală de Grand Slam în Europa, vreau să fiu acolo.'

La început am râs și i-am zis: 'da'. ‘Oricum nu se va întâmpla niciodată’, m-am gândit eu. Ajung în finală la Roland Garros, o sun și îmi confirmă că va veni. Vine, se așază în lojă și asistă la un meci în care s-au întâmplat de toate și încă ceva pe deasupra. După Paris i-am spus: 'Uite, dacă ai trecut prin asta, poți trece prin orice.'

Dar fac un mic pas înapoi. La Roma nu a văzut niciun meci, în afară de primul, împotriva lui Navone. A revenit la finală și am pierdut. Apoi la Paris, și am pierdut din nou.

Când mi-a spus că va veni la Wimbledon, nu am vrut să-i zic nimic, dar în sinea mea m-am gândit că va fi ultima ei șansă!”, a declarat Sinner.

„Acum, de fapt, i-a cerut lui Riccardo Ceccarelli, psihologul sportiv, să vadă dacă are ceva de învățat. De acum se va apuca și ea, încet-încet, să învețe: deja se vede că nu mai zâmbește, că este complet concentrată. Veți vedea că nici nu mă va mai aplauda,” a continuat Sinner, amuzându-se, într-un interviu acordat Sky Sports Italia.

