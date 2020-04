Tottenham i-a fixat pretul lui Harry Kane. Suma URIASA pe care o vor londonezii in schimbul atacantului

Criza financiara i-a determinat pe sefii lui Tottenham sa ii fixeze un pret lui Harry Kane.

Pentru prima data, Tottenham pare dispusa sa ii dea drumul lui Harry Kane, vedeta din atacul londonezilor. Dezechilibrul economic din cauza pandemiei de coronavirus i-a facut pe conducatori sa se razgandeasca.

Cine il doreste pe Kane trebuie sa plateasca 227 de milioane de euro, potrivit Daily Mail. Manchester United este in capul listei, insa pretul este enorm, mai ales pentru criza financiara prin care trece fotbalul si lumea in general.

Daca transferul s-ar realiza, ar fi cel mai scump din istorie, depasindu-l pe cel al lui Neymar la PSG, jucator pentru care s-au platit 222 de milioane de euro.

Kane a lasat si el de inteles ca ar fi dispus sa plece la un alt club si a declarat in urma cu ceva timp: "Iubesc Tottenham, intotdeauna o sa ii iubesc, dar am spus intotdeauna ca, daca nu simt ca mergem in directia corecta, sunt gata sa plec. Sunt un jucator ambitios si vreau sa fiu in top."

Daniel Levy, patronul lui Tottenham, nu dorea sa ii dea drumul lui Kane, insa criza financiara l-a facut sa se razgandeasca si sa ii fixeze un pret.

Harry Kane are aproape 200 de goluri in Premier League si a inscris de 32 de ori pentru natioanala Angliei in doar 45 de aparitii.