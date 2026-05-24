Verdict devastator: Drăgușin a aflat decizia lui De Zerbi înaintea meciului „supraviețuirii“ pentru Tottenham

Când a semnat cu formația londoneză, în ianuarie 2024, în schimbul sumei de 28 de milioane de euro, Drăgușin a sperat să găsească gloria fotbalistică pe bani mulți, în Premier League, cel mai tare campionat din lume. Pasul înainte, de la Genoa, era unul evident, în acel moment. Din păcate, ce a urmat n-a fost conform așteptărilor.

E clar: astăzi, cu ocazia meciului Tottenham – Everton, se va încheia un capitol fotbalistic din cariera lui Radu Drăgușin. Unul negru!

Radu Drăgușin, încă o dată rezervă în mandatul lui De Zerbi

Într-o primă fază, fundașul român jucat puțin spre deloc, într-un campionat cu un fotbal demn de PlayStation. Iar când și-a câștigat locul în primul „11“, pe fondul accidentărilor repetate ale colegilor, Drăgușin a avut ghinionul de a se „rupe“, la rândul său. Drept urmare, 2025 a fost un an pierdut, aproape integral, pentru Radu.

Iar când a revenit pe teren, pe 28 decembrie, Drăgușin a nimerit într-o formație în derivă, amenințată cu retrogradarea. Consolarea românului? Măcar a început să primească minute, mai întâi, cu Thomas Frank, iar apoi cu Igor Tudor.

Odată cu instalarea lui Roberto De Zerbi însă, Radu Drăgușin s-a „lipit“ de banca de rezerve! Dovadă și faptul că, în cele șase meciuri ale antrenorului italian la Tottenham, Drăgușin a primit… 1 minut.

Astăzi, înaintea meciului „supraviețuirii“ pentru londonezi, după cum Sport.ro a explicat aici, Drăgușin a aflat decizia lui De Zerbi. Acesta l-a lăsat pe bancă, din nou, pe Radu, semn că românul nu mai are viitor, la Tottenham.

Decizia de astăzi e cu atât mai deranjantă cu cât, la Tottenham, există o „armată“ de indisponibili. Concret, lipsesc 6 jucători și, totuși, Drăgușin n-a prins un loc în formula de start.