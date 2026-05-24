Verdict devastator: Drăgușin a aflat decizia lui De Zerbi înaintea meciului „supraviețuirii“ pentru Tottenham

Verdict devastator: Drăgușin a aflat decizia lui De Zerbi înaintea meciului „supraviețuirii“ pentru Tottenham Premier League
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Stoperul de 24 de ani a ajuns într-o situație tare neplăcută, odată cu instalarea managerului italian pe bancă.

TAGS:
radu dragusinRoberto de ZerbiTottenham
Din articol

E clar: astăzi, cu ocazia meciului Tottenham – Everton (VOYO, ora 18:00), pe care Sport.ro îl va oferi în format LIVE VIDEO, se va încheia un capitol fotbalistic din cariera lui Radu Drăgușin. Unul negru!

Când a semnat cu formația londoneză, în ianuarie 2024, în schimbul sumei de 28 de milioane de euro, Drăgușin a sperat să găsească gloria fotbalistică pe bani mulți, în Premier League, cel mai tare campionat din lume. Pasul înainte, de la Genoa, era unul evident, în acel moment. Din păcate, ce a urmat n-a fost conform așteptărilor.

Radu Drăgușin, o rezervă la Tottenham, în mandatul lui Roberto De Zerbi

  • Radu dragusin
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Radu Drăgușin, încă o dată rezervă în mandatul lui De Zerbi

Într-o primă fază, fundașul român jucat puțin spre deloc, într-un campionat cu un fotbal demn de PlayStation. Iar când și-a câștigat locul în primul „11“, pe fondul accidentărilor repetate ale colegilor, Drăgușin a avut ghinionul de a se „rupe“, la rândul său. Drept urmare, 2025 a fost un an pierdut, aproape integral, pentru Radu.

Iar când a revenit pe teren, pe 28 decembrie, Drăgușin a nimerit într-o formație în derivă, amenințată cu retrogradarea. Consolarea românului? Măcar a început să primească minute, mai întâi, cu Thomas Frank, iar apoi cu Igor Tudor. 

Odată cu instalarea lui Roberto De Zerbi însă, Radu Drăgușin s-a „lipit“ de banca de rezerve! Dovadă și faptul că, în cele șase meciuri ale antrenorului italian la Tottenham, Drăgușin a primit… 1 minut.

Astăzi, înaintea meciului „supraviețuirii“ pentru londonezi, după cum Sport.ro a explicat aici, Drăgușin a aflat decizia lui De Zerbi. Acesta l-a lăsat pe bancă, din nou, pe Radu, semn că românul nu mai are viitor, la Tottenham.

Decizia de astăzi e cu atât mai deranjantă cu cât, la Tottenham, există o „armată“ de indisponibili. Concret, lipsesc 6 jucători și, totuși, Drăgușin n-a prins un loc în formula de start.

Clasamente oferite de Sofascore
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Rusia a atacat Ucraina cu puternica rachetă balistică hipersonică ”Oreșnik”, afirmă Volodimir Zelenski. ”Este inacceptabil”
Rusia a atacat Ucraina cu puternica rachetă balistică hipersonică ”Oreșnik”, afirmă Volodimir Zelenski. ”Este inacceptabil”
ARTICOLE PE SUBIECT
Tottenham - Everton, ACUM pe VOYO: deschidere de scor după o fază sufocantă! Drăgușin, în delir
Tottenham - Everton, ACUM pe VOYO: deschidere de scor după o fază sufocantă! Drăgușin, în delir
Antrenorul lui Radu Drăgușin, răspuns tăios înaintea meciului decisiv pentru Tottenham: „Nu vreau să vorbesc despre el”
Antrenorul lui Radu Drăgușin, răspuns tăios înaintea meciului decisiv pentru Tottenham: „Nu vreau să vorbesc despre el”
Enzo Fernandez forțează transferul de 50.000.000 de euro! Radu Drăgușin, beneficiar indirect
Enzo Fernandez forțează transferul de 50.000.000 de euro! Radu Drăgușin, beneficiar indirect
ULTIMELE STIRI
ACUM FC Hermannstadt - FC Voluntari 3-2! Spectacol total! Crișan marchează și oaspeții se apropie la un singur gol
ACUM FC Hermannstadt - FC Voluntari 3-2! Spectacol total! Crișan marchează și oaspeții se apropie la un singur gol
ACUM aflăm ultima echipă retrogradată din Premier League! Toate meciurile din ultima etapă, în direct pe VOYO
ACUM aflăm ultima echipă retrogradată din Premier League! Toate meciurile din ultima etapă, în direct pe VOYO
Tottenham - Everton, ACUM pe VOYO: deschidere de scor după o fază sufocantă! Drăgușin, în delir
Tottenham - Everton, ACUM pe VOYO: deschidere de scor după o fază sufocantă! Drăgușin, în delir
Ionuț Radu, anunț uriaș despre viitorul său: ”Este casa mea!”
Ionuț Radu, anunț uriaș despre viitorul său: ”Este casa mea!”
Apare mașina mai ieftină decât Dacia! Cât costă și câte locuri va avea
Apare mașina mai ieftină decât Dacia! Cât costă și câte locuri va avea
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Transferul carierei pentru Dennis Man: de la PSV direct în Premier League

Transferul carierei pentru Dennis Man: de la PSV direct în Premier League

Bomba serii: Guardiola, în locul celui mai bine plătit om din sportul românesc! „Au început negocierile“

Bomba serii: Guardiola, în locul celui mai bine plătit om din sportul românesc! „Au început negocierile“

Dan Șucu a bătut palma cu noul antrenor al Rapidului. Culisele negocierilor și detaliile financiare

Dan Șucu a bătut palma cu noul antrenor al Rapidului. Culisele negocierilor și detaliile financiare

"Am venit la Fundeni, nimeni n-a putut să-mi zică ce probleme am. Apoi mi-au pus diagnosticul în cinci secunde". Momentul de răscruce pentru omul care i-a lansat pe Halep și Hănescu

"Am venit la Fundeni, nimeni n-a putut să-mi zică ce probleme am. Apoi mi-au pus diagnosticul în cinci secunde". Momentul de răscruce pentru omul care i-a lansat pe Halep și Hănescu

Pancu, tirada de la miezul nopții: „M-a sunat domnul rahat!“. A confirmat că pleacă la Rapid și a distrus CFR-ul

Pancu, tirada de la miezul nopții: „M-a sunat domnul rahat!“. A confirmat că pleacă la Rapid și a distrus CFR-ul

Primul transfer cerut de Jose Mourinho la revenirea pe Bernabeu: un fundaș surpriză din Premier League

Primul transfer cerut de Jose Mourinho la revenirea pe Bernabeu: un fundaș surpriză din Premier League



Recomandarile redactiei
Ionuț Radu, anunț uriaș despre viitorul său: ”Este casa mea!”
Ionuț Radu, anunț uriaș despre viitorul său: ”Este casa mea!”
Convocare de urgență la națională: pe cine a chemat Gică Hagi după o accidentare în compartimentul defensiv
Convocare de urgență la națională: pe cine a chemat Gică Hagi după o accidentare în compartimentul defensiv
Robert Lewandowski a semnat cu un uriaș din China: „Bine ai venit!”
Robert Lewandowski a semnat cu un uriaș din China: „Bine ai venit!”
ACUM FC Hermannstadt - FC Voluntari 3-2! Spectacol total! Crișan marchează și oaspeții se apropie la un singur gol
ACUM FC Hermannstadt - FC Voluntari 3-2! Spectacol total! Crișan marchează și oaspeții se apropie la un singur gol
Apare mașina mai ieftină decât Dacia! Cât costă și câte locuri va avea
Apare mașina mai ieftină decât Dacia! Cât costă și câte locuri va avea
Alte subiecte de interes
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
"Extraordinar!" Mason Greenwood a dat "dubla" și De Zerbi a reacționat imediat
"Extraordinar!" Mason Greenwood a dat "dubla" și De Zerbi a reacționat imediat
Roberto De Zerbi a spus lucrurilor pe față, la trei luni după plecarea de la Brighton: "O lecție pentru președinte!"
Roberto De Zerbi a spus lucrurilor pe față, la trei luni după plecarea de la Brighton: "O lecție pentru președinte!"
CITESTE SI
Rusia a atacat Ucraina cu puternica rachetă balistică hipersonică ”Oreșnik”, afirmă Volodimir Zelenski. ”Este inacceptabil”

stirileprotv Rusia a atacat Ucraina cu puternica rachetă balistică hipersonică ”Oreșnik”, afirmă Volodimir Zelenski. ”Este inacceptabil”

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Farmecul filmului. De ce i-a sărutat marea actriță Tilda Swinton mâna lui Cristian Mungiu, la înmânarea trofeului Palme d'Or

stirileprotv Farmecul filmului. De ce i-a sărutat marea actriță Tilda Swinton mâna lui Cristian Mungiu, la înmânarea trofeului Palme d'Or

Plaja uriașă din Europa care pare desprinsă din filmele „Dune”. Are mărimea a 1.400 de terenuri de fotbal

stirileprotv Plaja uriașă din Europa care pare desprinsă din filmele „Dune”. Are mărimea a 1.400 de terenuri de fotbal

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!