GALERIE FOTO Controverse uriașe după lupta dintre Oleksandr Usyk și Rico Verhoeven! Final dramatic în Egipt

Lupta anului dintre Oleksandr Usyk și Rico Verhoeven a oferit un final dramatic.

Rico Verhoeven a fost foarte aproape să producă șocul anului în boxul mondial. Legendarul kickboxer olandez l-a împins la limită pe Oleksandr Usyk, însă campionul ucrainean a reușit să își păstreze centurile mondiale după un final dramatic și extrem de controversat.

Rico Verhoeven, aproape de o surpriză istorică în fața lui Usyk

Meciul disputat în Egipt, lângă Piramidele din Giza, s-a încheiat în repriza a 11-a, când arbitrul a decis să oprească lupta cu doar o secundă înainte de gong. Decizia a provocat imediat reacții, mai ales că Verhoeven era încă în picioare și mulți îl vedeau chiar în avantaj pe puncte.

Deși venea din kickboxing și avea un singur meci de box la profesioniști înaintea acestei gale, olandezul i-a creat probleme uriașe lui Usyk. Verhoeven a început excelent confruntarea, a lovit puternic încă din primele runde și l-a incomodat permanent pe campionul mondial prin stilul său agresiv.

Usyk, care în ultimii ani i-a învins pe Tyson Fury, Anthony Joshua sau Daniel Dubois, a părut surprins de nivelul adversarului și nu a dominat lupta așa cum mulți se așteptau.

Momentul decisiv a venit în repriza a 11-a. Obosit după efortul depus, Verhoeven a fost trimis la podea de un uppercut spectaculos al ucraineanului. Olandezul s-a ridicat și a încercat să reziste până la gong, însă arbitrul a intervenit după o nouă serie de lovituri și a oprit meciul.

La final, Rico Verhoeven s-a declarat dezamăgit de decizie.

„Am simțit că meciul a fost oprit prea devreme. Aș fi vrut să merg până la capăt”, a spus olandezul, care a dezvăluit și că Usyk i-a propus revanșa.

Vizibil emoționat după victorie, campionul ucrainean a transmis și un mesaj pentru familia sa și pentru oamenii din Ucraina.

„Fiica mea este într-un adăpost anti-bombă și mi-a spus înainte de meci că voi câștiga”, a declarat Usyk după ce și-a păstrat centurile mondiale WBA, WBC și IBF.

