Everton - Tottenham, de la 18:30, în exclusivitate pe VOYO! Duel complicat pentru echipa lui Radu Drăgușin

Everton - Tottenham, de la 18:30, în exclusivitate pe VOYO! Duel complicat pentru echipa lui Radu Drăgușin Premier League
Everton - Tottenham va avea loc de la ora 18:30 și va putea fi văzut în exclusivitate pe VOYO.

Tottenham Everton radu dragusin Premier League
Partida Everton - Tottenham, din runda a noua de Premier League, va avea loc duminică, de la ora 18:30 și va putea fi vizionată LIVE pe platforma VOYO, dar și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.


Everton - Tottenham, de la 18:30, pe VOYO

Tottenham vine după înfrângerea din etapa trecută de Premier League, 1-2 cu Aston Villa și se află pe poziția a șaptea din clasament, având 14 puncte în opt partide jucate.

De cealaltă parte, Everton se află pe locul 14 în Premier League, cu 11 puncte în opt meciuri. „Caramelele” vin după înfrângerea din deplasarea la Manchester City, scor 0-2.

Ultima întâlnire dintre cele două formații s-a încheiat cu victoria 3-2 a lui Everton.

Condiția impusă de Tottenham pentru ca Drăgușin să poată juca pentru naționala României

Fundașul de 23 de ani este foarte aproape de revenirea pe teren, iar Mircea Lucescu l-a trecut pe lista preliminară pentru meciurile din noiembrie cu Bosnia și San Marino.

În cazul în care jucătorul va fi convocat la naționala României, Tottenham îi impune lui Mircea Lucescu ca Drăgușin să revină mai întâi la echipa londoneză pentru a putea fi disponibil pentru meciurile din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026, conform GSP.ro.

27 de meciuri și un gol sunt cifrele fundașului de 23 de ani la echipa națională a României.

Radu Drăgușin este cotat la 25 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermark.com.

