Partida Everton - Tottenham, din runda a noua de Premier League, va avea loc duminică, de la ora 18:30 și va putea fi vizionată LIVE pe platforma VOYO, dar și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

Tottenham vine după înfrângerea din etapa trecută de Premier League, 1-2 cu Aston Villa și se află pe poziția a șaptea din clasament, având 14 puncte în opt partide jucate.

De cealaltă parte, Everton se află pe locul 14 în Premier League, cu 11 puncte în opt meciuri. „Caramelele” vin după înfrângerea din deplasarea la Manchester City, scor 0-2.

Ultima întâlnire dintre cele două formații s-a încheiat cu victoria 3-2 a lui Everton.

