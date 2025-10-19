Premier League e cel mai tare campionat din lume și, începând din acest sezon, meciurile din această întrecere de 7 stele sunt transmise, în exclusivitate, de VOYO.

Dar și într-o astfel de întrecere stelară se petrec, uneori, niște faze de râsul curcilor! Pe care nu prea le vezi nici în niște campionate mult sub nivelul Premier League. Un astfel de exemplu ne-a oferit, astăzi, partida Tottenham – Aston Villa.

Ar fi putut ieși un scandal monstru!

În minutul 42, la scorul de 1-1, gazdele au primit o lovitură liberă din partea centralului Simon Hooper (foto). Jucătorii celor două echipe s-au așezat în careu, însă Pedro Porro (Tottenham), în loc să arunce mingea în suprafața de pedeapsă, a optat pentru o pasă în margine. Doar că o fază aparent banală a oferit o continuare ridicolă. În loc să-și găsească un coechipier, Pedro Porro l-a luat direct la țintă pe centralul Simon Hooper!

Mingea l-a lovit pe arbitrul întâlnirii și, totuși, a ajuns la un jucător de la Tottenham care a centrat în careu, de unde francezul Tel a fost pe punctul de a marca. Spre norocul centralului, jucătorul gazdelor a ratat întâlnirea cu mingea. Pentru că, dacă ar fi înscris, ar fi ieșit un scandal monstru!

Potrivit regulamentului, jocul trebuie să fie imediat oprit, când mingea lovește arbitrul. Doar că, în mod șocant, Simon Hooper n-a ținut cont de acest lucru și a permis ca jocul să curgă, iar de aici s-a născut marea ocazie a lui Tel. De altfel, imediat după ce mingea a părăsit suprafața de joc, centralul a fost înconjurat de fotbaliștii lui Aston Villa care i-au reproșat, pe bună dreptate, că n-a oprit jocul, după ce a fost lovit de mingea trimisă de Pedro Porro.

