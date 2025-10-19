Formația lui Thomas Frank a început weekendul pe locul trei și se menține în lupta pentru primele poziții. Londonezii sunt neînvinși de șapte meciuri în toate competițiile (patru victorii, trei remize). Pe teren propriu, Tottenham a pierdut o singură dată în acest sezon, iar ultimele trei meciuri de acasă s-au încheiat cu două victorii și o remiză.



Totuși, „cocoșii” au numeroase probleme medicale. Printre absenți se numără James Maddison, Kulusevski și Bissouma, iar fundașul român Radu Drăgușin este în continuare indisponibil din cauza unei accidentări la genunchi.



Echipa lui Unai Emery traversează un moment excelent. După un start ezitant de sezon, Villa a legat patru victorii consecutive, inclusiv un 2-0 pe terenul lui Feyenoord, în Europa League.



Tottenham și Aston Villa au oferit meciuri spectaculoase în ultimele sezoane. În general, balanța a fost favorabilă londonezilor, cu 16 victorii în ultimele 23 de întâlniri, însă Villa a câștigat două dintre cele trei dueluri din sezonul trecut.



