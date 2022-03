Thomas Tuchel respinge zvonurile cum că ar semna cu Manchester United: ”Clubul mă face fericit”

Antrenorul de 48 de ani a semnat cu echipa din Premier League în ianuarie 2021 și a devenit rapid unul dintre cei mai apreciați antrenori din istoria clubului londonez. În ultima perioadă, Chelsea a avut enorm de suferit, din cauza sancțiunilor aplicate lui Roman Abramovich, patronul clubului, care este unul dintre oligarhii apropiați de comducătorul Rusiei.

În ultima perioadă, un zvon lansat de Jamie Carragher, fost jucător la Liverpool, cum că Tuchel ar fi pe lista lui Manchester United, a cuprins fotbalul din Albion. Antrenorul german a ținut să respingă aceste zvonuri.

"De fapt, nu am nicio reacție la zvonuri. Simțiți că sunt mai puțin implicat la club? Absolut nu. Am spus de multe ori că îmi place să fiu aici, iar clubul are tot ce trebuie să mă facă fericit. Avem o mulțime de motive pentru a rămâne la Chelsea. Fac tot ce pot și am simțit sprijinul aici încă din prima zi. Asta mă face să mă simt în siguranță, apoi fac tot posibilul să-mi joc rolul și să împing lucrurile înainte.

Sunt sub contract și de aceea sunt gata să-mi joc rolul și să mă adaptez. Să vedem ce urmează. Sunt vremuri nesigure, iar incertitudinea poate crea unor oameni frică și asta este complet normal.



Dar putem avea încredere și în ceea ce avem în cultura clubului și în calitatea grupului. Rămânem pozitivi și sperăm că noilor proprietari le place să câștige, asta ar fi un mare plus", a comentat Thomas Tuchel într-o conferință de presă.