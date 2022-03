Ăsta e Budescu! Show pe teren, show și la declarații! 

FC Voluntari a oprit vineri, pe teren propriu, seria excelentă a oltenilor, de șapte victorii consecutive. În meciul din etapa a doua a play-off-ului, elevii lui Liviu Ciobotariu s-au impus cu 3-1, la capătul unei partide în care au controlat mijlocul terenului și au profitat de nesincronizările din defensiva jucătorilor lui Laurențiu Reghecampf.

Au marcat Screciu '7 (a), Ricardinho '67, Nemec '73 pentru gazde, respectiv Gustavo '64.

Înainte ca Gustavo să egaleze, gazdele au cerut un fault la mijlocul terenului, comis asupra lui Constantin Budescu. Oltenii au recuperat mingea și au declanșat un contraatac care s-a dovedit a fi letal. Budescu a mărturisit că a jucat accidentat pentru a-și ajuta echipa.

"E o seară frumoasă pentru noi, se întâmplă să greșim cu toții, a fost fault, n-am înțeles de ce nu mi-a dat fault, dar nu mai contează.

Ne-am propus să schimbăm jocul puțin și să jucăm de plăcere, totul e ca un bonus pentru noi, nu mai e acea presiune să intrăm în play-off. Mai sunt opt etape de jucat și se poate întâmpla orice.

Vom vedea (n.r.: - dacă va fi convocat de Edi Iordănescu), eram foarte bine pregătit fizic. Din păcate am făcut o mică ruptură la inghinali, trebuia să stau trei săptămâni, dar am preferat să joc. Nu m-am antrenat 7-8 zile, dar am jucat 82 de minute. Mă bucur că am reuşit să rezist şi că am câştigat", a declarat Constantin Budescu, la finalul meciului.