Laurențiu Reghecampf, nemulțumit de prestația echipei sale: „Mult sub așteptările mele!” 

Ilfovenii au pus capăt seriei de șapte victorii consecutive ale oltenilor, care au ratat șansa se a se apropia la un punct de FCSB în clasamentul play-off-ului. Scorul a fost deschis după autogolul lui Screciu, care a decis și rezultatul primei reprize.

Ulterior, oltenii au egalat prin Gustavo, în minutul 64, însă bucuria Universității Craiova a durat doar trei minute, după ce Ricardinho a egalat. În minutul 73, Screciu a greșit decisiv, iar Nemec a marcat golul de 3-1, care i-a apropiat pe ilfoveni la trei puncte de olteni și de podium.

Laurențiu Reghecampf, nemulțumit de jocul făcut de echipa sa



Laurențiu Reghecampf a vorbit la finalul meciului despre înfrângerea suferită de echipa sa, vizibil nemulțumit de prestația jucătorilor săi.

„Explicații ar fi multe, am făcut trei cadouri, primul gol autogol, după ce am pierdut mingea la mijlocul terenului, golul doi, nu rămânem până la capăt cu omul, iar la al treilea gol, pasă greșită la mijlocul terenului. Mult sub așteptările mele meciul, ce am făcut, ce trebuia să facem. Se întâmplă, a venit dușul rece, sper să trecem pentru meciul slab făcut, urmează două meciuri dificile pentru noi cu FCSB și CFR, dar vor fi alte condiții.

A trebuit să fac schimbări ofensive pentru că aveam jucători ofensivi pe bancă, repriza a doua a fost mai bună decât prima, trebuia să jucăm mai simplu, să nu le dăm posibilitatea să ajungă atât de repede la poartă. Se întâmplă, sper ca jucătorii care au greșit să se uite mai bine la meci.

Ăsta este jocul lor, știam, trebuia să fim mai atenți și mai prezenți, când faci asemenea cadouri, e greu să revii. Egalăm, 1-1, fază fixă, nu stăm până la capăt cu omul, 2-1, încă un cadou, 3-1, jocul nostru nu s-a ridicat la ceea ce puteam noi să facem. Suntem foarte bine pregătiți, jucătorii știau ce îi așteaptă, e greu când faci asemenea cadouri.

Nu am spus că ne gândim la locul 1, am spus că ne gândim la fiecare meci și încercăm să câștigăm cât mai multe puncte”, a declarat Reghecampf la finalul partidei.

Universitatea Craiova se află pe locul trei în clasament, la patru puncte distanță de FCSB și 11 puncte distanță de liderul CFR Cluj, care au un meci în minus.