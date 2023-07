Clubul american de fotbal New York City FC a anunţat că l-a vândut pe atacantul argentinian Valentin ''Taty'' Castellanos la echipa italiană Lazio Roma, vineri, pentru o sumă record pentru gruparea din Big Apple.

Clubul din MLS nu a oferit detalii financiare, care presa a relatat că Lazio a plătit circa 15 milioane de euro (16,7 milioane de dolari) pentru acest transfer.

NYCFC va beneficia şi de un procentaj ditnr-o eventuală vânzare a atacantului de 24 de ani.

Castellanos a câştigat Gheata de Aur în MLS în 2021, cu 19 goluri marcate, reuşind alte trei în parcursul echipei spre trofeul MLS Cup.

Sono molto felice per questa nuova sfida nella mia carriera, daremo tutto per questa maglia. A presto tifosi ???????????? @OfficialSSLazio pic.twitter.com/i9EWv8R28m

Castellanos a marcat 50 de goluri şi a oferit 20 de assist-uri în 109 meciuri în MLS (91 ca titular) la New York City FC între 2018 şi 22.

Castellanos a fost împrumutat în iulie 2022 la Girona FC, pentru care a marcat 14 goluri în 37 de partide, inclusiv patru goluri contra lui Real Madrid (4-2 pentru Girona).

Welcome Castellanos | ????????????| Skills & Goals

Lazio’s newest signing, Valentin Castellanos ????????????????

El Taty’s best moments with Girona FC last season

pic.twitter.com/rbZpt1F00s