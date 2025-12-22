După Sărbători vin, de obicei, regretele. De tot felul. Fie că vorbim despre cheltuirea unor sume nejustificate, fie că vorbim despre kilogramele în plus, luate din cauza exceselor alimentare.

A doua problemă, des întâlnită la oamenii de rând, e de neconceput în cazul unor sportivi de top, cum sunt fotbaliștii din Premier League! Tocmai de aceea, managerul lui Manchester City, Josep Guardiola, le-a interzis elevilor săi să mănânce prea mult, în zilele de libere pe care le vor avea de Sărbători.

La City, Haaland și compania vor avea trei libere de Crăciun. Apoi, echipa se va reuni pentru partida de sâmbătă (ora 14:30) cu Nottingham Forest, în deplasare. Mesajul lui Pep pentru jucătorii săi: cine vine cu kilograme în plus, după minivacanța de Crăciun, nu va juca în partida cu Forest!

„În momentul în care băieții revin după trei zile, vreau să văd cum se întorc. Pot mânca, dar vreau să-i controlez. Trebuie să fac o selecţie pentru meciul cu Nottingham Forest. Imaginaţi-vă un jucător, care acum este perfect, dar va sosi cu trei kilograme în plus. Va rămâne la Manchester! Nu va călători pentru jocul cu Nottingham Forest“, a avertizat Guardiola.

