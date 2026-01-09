Căpitanul lui Tottenham, Cristian Romero, a primit o suspendare suplimentară de un meci și o amendă de 50.000 de lire sterline pentru comportamentul său în timpul înfrângerii echipei sale în fața lui Liverpool, luna trecută.

Încă o etapă de suspendare pentru Cristian Romero



Romero a recunoscut acuzația Asociației de Fotbal de „acțiune necorespunzătoare prin faptul că nu a părăsit terenul de joc prompt”, după ce a fost eliminat în minutul 90 + 3 al meciului pierdut cu 1-2 al lui Tottenham, pe 20 decembrie, contra lui Liverpool, informează BBC.



Fundașul argentinian a primit al doilea cartonaș galben pentru că l-a lovit pe Ibrahima Konate de la Liverpool, după ce a fost faultat. Primul său cartonaș galben a venit în minutul 66 pentru proteste.

De asemenea, se presupune că Romero s-a comportat într-o „manieră conflictuală și/sau agresivă față de arbitru”.

Rezultatele audierii cazului Romero

În urma unei audieri, o comisie independentă de reglementare din Premier League a impus o suspendare de un meci și o amendă de 50.000 de lire sterline.

Romero a ispășit deja suspendarea automată de un meci, care a fost declanșată de eliminarea sa, ratând victoria lui Spurs cu 1-0 împotriva lui Crystal Palace pe 28 decembrie. El va lipsi, așadar, și de la partida de pe teren propriu cu Aston Villa (10 ianuarie, 19:45), transmisă în exclusivitate de către VOYO.

Anterior, în sezonul curent, el a fost suspendat la înfrângerea echipei sale cu 2-1 în fața lui Fulham pe 29 noiembrie, din cauza acumulării de cartonașe galbene.



Un purtător de cuvânt al FA a declarat că motivele scrise ale ultimelor sancțiuni vor fi publicate în timp util.

