Frank a ieșit pe teren cu un pahar cu logo-ul rivalei Arsenal!

Thomas Frank nu are parte de liniște la Tottenham. Managerul danez a semnat cu formația londoneză în iulie 2025, dar echipa ocupă poziția a 14-a în Premier League și are o singură victorie în ultimele șase meciuri (0-3 cu Nottingham Forest / 1-2 cu Liverpool / 1-0 cu Crystal Palace / 0-0 cu Brentford / 1-1 cu Sunderland / 2-3 cu Bournemouth).



Dar o gafă dinaintea meciului cu Bournemouth a stârnit furia fanilor lui Tottenham. Antrenorul a ieșit la inspecția gazonului cu un pahar de hârtie pentru cafea pe care era inscripționată stema lui Arsenal, cel mai mare adversar al lui Spurs, cu care se duelează în North London Derby.



Pe forumurile echipei i s-a cerut demisia, în timp ce Frank s-a apărat spunând că "nu mi-am dat seama ce era pe pahar, așa mi-a fost înmânat. Ar trebui să fiu imbecil să fac cu bună știință așa ceva. Erau în vestiarul oaspeților, de la meciul precedent. Înaintea fiecărui meci beau un espresso. A fost o greșeală. Cred că mergem cu siguranță în direcția greșită, dacă trebuie să ne facem griji că am un pahar cu logo-ul altui club, bineînțeles că nu voi face niciodată asta. E extrem de stupid".



Anterior, danezul a antrenat-o pe Brantford

Thomas Frank (52 de ani) este născut la Frederiksvaerk și a evoluat ca mijlocaș la Frederiksvaerk FK. Ca antrenor le-a pregătit pe Danemarca U16 (2008-2011), Danemarca U17 (2008-2012), Danemarca U19 (2012-2012), Brondby (2013-2015), Brentford (2018-2025) și Tottenham (2025-prezent).



În palmares are Syrenka Cup (2010), EFL Championship play-offs (2021), London Football Awards Manager of the Year (2020), DBU Coach of the Year (2020, 2022) și EFL Championship Manager of the Month (iunie 2020, decembrie 2020). În mandatul său de 30 de meciuri, Spurs a înregistrat 11 victorii, 9 egaluri și 10 înfrângeri.



