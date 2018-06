Surpriza uriasa la Chelsea! Cu ce antrenor s-a inteles Abramovic pentru inlocuirea lui Antonio Conte

Laurent Blanc este alesul celor de la Chelsea pentru inlocuirea lui Antonio Conte! Conform SportItalia, negocierile s-au finalizat cu succes iar antrenorul francez o va prelua aproape sigur pe fosta campioana a Angliei daca nu vor putea pune mana pe Sarri. Totusi, cei de la Chelsea inca spera ca Maurizio Sarri sa se poata elibera de contractul cu Napoli, italianul fiind varianta preferata.

Antonio Conte a castigat titlul in primul sau sezon la Chelsea, insa a urmat un sezon dezamagitor, Chelsea ratand calificarea in UEFA Champions League. Cei de la Chelsea vor trebui sa plateasca 9 milioane de lire pentru concedierea lui Conte.

Laurent Blanc este liber de contract dupa despartirea de PSG din 2016 - el a antrenat-o pe PSG timp de 3 ani, perioada in care 3 titluri de campion!

Sportitalia claim that #ChelseaFC have agreed terms with Laurent Blanc, but consider him Plan B and will wait a few days to see if Maurizio Sarri can free himself from #Napoli contract https://t.co/c6I4UJFjyl #CFC pic.twitter.com/hycKvunKBD