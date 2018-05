"Stati putin, nu merg la Chelsea?!" Cristi Manea a inceput sa PLANGA dupa ce i s-a spus unde va juca de fapt! Ce s-a intamplat

Imprumutat la CFR de la Apollon Limassol, Cristi Manea ar vrea sa continua la campioana din Liga 1 si in noul sezon.

Manea povesteste socul pe care l-a avut acum 3 ani, cand a aflat ca va merge sa joace la Mouscron, si nu la Chelsea, asa cum se astepta. Apollon avea o intelegere cu englezii, care ar fi urmat sa-l cumpere in cazul in care ar fi confirmat. Timp de doua sezoane, cipriotii l-au imprumutat la Mouscron, iar din vara Manea a ajuns la CFR Cluj.

"Prima oara am crezut ca merg la Chelsea. Cand am aflat unde merg de fapt, am inceput sa plang. Am zis ca nu se poate asa ceva. Eram mic, n-aveam experienta. M-a furat si peisajul putin, debutasem deja la nationala. Prima oara, cand am semnat, a venit cineva de la ei din club si mi-a zis ca planul era ca dupa doi sau trei ani sa ajung la Chelsea", a spus Manea pentru Telekom Sport.

"N-am fost niciodata in Cipru. Apartin de ei si mi se termina acum imprumutul. Voi vedea ce voi face sezonul viitor. Nu sunt liber, mai am contract doi ani. Ma voi intalni cu ei, nu depinde numai de mine sa raman la CFR. E posibil sa aiba si alte oferte pentru mine. Dupa ce s-a intamplat in acest an, mi-as dori sa raman la CFR", a explicat Manea.