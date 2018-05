Anunt BOMBA in Anglia! Chelsea pregateste un transfer TITANIC in vara! Pentru cine sparge banca Roman Abramovic

Chiar daca nu va juca in UEFA Champions League in sezonul viitor, Chelsea este gata sa faca un transfer urias.

Chelsea a facut din transferul lui Robert Lewandowski o prioritate in aceasta vara! Englezii de la Telegraph anunta ca fosta campioana a Angliei vrea sa stearga dezamagirea sezonului recent incheiat si pregateste o campanie de transferuri care sa o ajute sa castige un nou titlu in Premier League sezonul viitor!

Cum Alvaro Morata nu a reusit sa faca uitata plecarea lui Diego Costa, Chelsea vrea neaparat un nou atacant iar Lewandowski este vazut ca prima varianta. Morata este dorit inapoi la Juventus.

Lewandowski a criticat in ultimul an in mai multe randuri politica de transferuri a celor de la Bayern iar Rummenigge a declarat recent ca nu vor fi facute transferuri spectaculoase in aceasta vara, in ciuda faptului ca presa germana a anuntat ca Bayern se pregateste sa isi depaseasca recordul de transfer pentru aducerea lui Leon Bailey de la Bayer Leverkusen.