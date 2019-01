BREAKING NEWS: Mitrita in IMPERIUL miliardarilor de la City pentru o suma URIASA! Negocieri de ultima ora

Alex Mitrita e aproape de un transfer URIAS!

Sursele sport.ro sustin ca mijlocasul ofensiv are o oferta concreta de la New York City FC din MLS! Detinuta tot de seicii miliardari din Emirate care pompeaza sute de milioane in gigantul lui Guardiola din Manchester, New York City FC isi va trimite oameni in Romania pentru discutiile finale. Oferta lui New York City pentru Mitrita depaseste 6 milioane de euro!

Cel mai important nume in cei 5 ani de existenta ai clubului din New York: David Villa! City a fost antrenata pana in vara lui 2018 de Patrick Vieira.

Interesul din America pentru Mitrita nu e nou. Fotbalistul a mai fost dori in MLS si inainte de startul sezonului.