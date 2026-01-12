Michael Carrick a devenit favorit pentru a fi numit antrenor principal interimar al Manchester United, relatează BBC.



Conducerea clubului speră să facă o numire până când jucătorii se vor întoarce la antrenamente miercuri.



Deşi nu s-a luat încă o decizie finală, se pare că discuţiile cu tehnicianul în vârstă de 44 de ani au avansat.



Carrick a mai avut o perioadă de trei meciuri ca antrenor interimar al lui United, după demiterea lui Ole Gunnar Solskjaer în 2021.

Michael Carrick a devenit favorit pentru a fi numit antrenor

El a câştigat două meciuri şi a remizat unul, dar a plecat după sosirea lui Ralf Rangnick ca manager interimar

Solskjaer a avut discutii cu oficialii clubului sâmbătă despre o eventuală revenire.



United l-a demis pe Ruben Amorim din funcţia de antrenor după 14 luni de activitate, pe 5 ianuarie.



Fostul mijlocaş al Angliei, Michael Carrick, a jucat 464 de meciuri în toate competiţiile pentru United între 2006 şi 2018, după ce a fost transferat de la Tottenham de către Sir Alex Ferguson.



El nu mai lucrează de când a fost concediat de clubul Middlesbrough din Championship în iunie anul trecut, după doi ani şi jumătate la cârma echipei.



Carrick a condus Boro în play-off-ul Championship în sezonul 2022-23, dar echipa a pierdut în faţa lui Coventry în semifinale.



Echipa sa a ratat apoi la mustaţă locul în primele şase în două sezoane consecutive, ceea ce a dus la pierderea postului de către Carrick.



Născut în Wallsend, Carrick nu se poate lăuda cu aceeaşi experienţă managerială ca Solskjaer, având în vedere că a avut un singur rol permanent la Middlesbrough.



După ce s-a retras dintr-o carieră strălucită ca jucător la Old Trafford, Carrick s-a alăturat imediat echipei de antrenori a lui Jose Mourinho la United, la sfârşitul sezonului 2017-18.



După ce portughezul a fost demis, el a rămas antrenor la prima echipă pe durata celor 168 de meciuri conduse de Solskjaer.



news.ro

