E GATA! Manchester United a transferat cel mai scump fundas din istorie! Cati bani platesc englezii pentru un jucator din Premier League

Manchester United aduce un fundas.

Echipa antrenata de Solskjaer, Manchester United, este pe cale sa perfecteze transferul fundasului Harry Maguire de la Leicester.

Leicester a acceptat oferta in valoare de 89 de milioane de euro cu tot cu bonusuri, anunta presa din Anglia, iar fundasul va deveni cel mai scump apartor din istoria fotbalului. Potrivit Leicester Mercury, Maguire va face vizita medicala la United luni, dupa care va semna un contract cu formatia de pe Old Trafford.

Pana in acest moment, recordul este detinut de Virgil van Dijk, care a fost cumparat de Liverpool de la Southampton, pentru 84,5 milioane de euro.

Fundasul englez evolueaza la Leicester din 2017, transferat de la Hull City in schimbul a 13 milioane de euro. A mai jucat in cariera pentru Barnsley U18, Sheffield United si Wigan. In acest sezon a marcat 3 goluri in 31 de aparitii pentru Leicester si este cotat la 50 de milioane de euro potrivit transfermarkt.com