Chiar dacă etapa a zecea din Premier League nu s-a terminat, Arsenal se poate considera deja ”câștigătoare”. Cel mai bogat campionat al Europei se vede LIVE pe VOYO.

A fost o nouă etapă bună pentru Arsenal, care s-a distanțat și mai mult de urmăritoare după victoria cu Burnley din această etapă, scor 2-0. ”Tunarii” au victorii pe linie în ultimele runde și se pot lăuda și cu un golaveraj impresionant.

Arsenal, cea mai bună apărare din Premier League

Au 18 goluri marcate în primele zece etape din Premier League și se pot lăuda cu cea mai bună defensivă, cu doar trei goluri primite până acum.

Chiar și Pep Guardiola, managerul lui Manchester City, s-a arătat impresionat de apărarea lui Mikel Arteta.

Sper că Arsenal va primi un gol într-o zi, nu? Pentru că apărarea lor e la un alt nivel, să primești doar trei goluri în 15 meciuri (n.r. - în toate competițiile) e o nebunie”, a spus tehnicianul.

Manchester City a câștigat pe teren propriu cu Bournemouth (3-1) și a urcat, temporar, pe locul doi în Premier League, cu 19 puncte. Poate fi depășită doar de Sunderland, dacă echipa de pe ”Stadium of Light” va câștiga meciul cu Everton, ultimul din această etapă.

Programul etapei a 11-a din Premier League:

  • Tottenham - Manchester United
  • Everton - Fulham
  • West Ham - Burnley
  • Sunderland - Arsenal
  • Chelsea - Wolverhampton
  • Aston Villa - Bournemouth
  • Brentford - Newcastle
  • Crystal Palace - Brighton
  • Nottingham Forest - Leeds United
  • Manchester City - Liverpool

Cum arată clasamentul din Premier League după meciurile de duminică:

VIDEO - Burnley - Arsenal 0-2, REZUMATUL PARTIDEI:

