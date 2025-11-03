A fost o nouă etapă bună pentru Arsenal, care s-a distanțat și mai mult de urmăritoare după victoria cu Burnley din această etapă, scor 2-0. ”Tunarii” au victorii pe linie în ultimele runde și se pot lăuda și cu un golaveraj impresionant.



Arsenal, cea mai bună apărare din Premier League



Au 18 goluri marcate în primele zece etape din Premier League și se pot lăuda cu cea mai bună defensivă, cu doar trei goluri primite până acum.



Chiar și Pep Guardiola, managerul lui Manchester City, s-a arătat impresionat de apărarea lui Mikel Arteta.



”Sper că Arsenal va primi un gol într-o zi, nu? Pentru că apărarea lor e la un alt nivel, să primești doar trei goluri în 15 meciuri (n.r. - în toate competițiile) e o nebunie”, a spus tehnicianul.



Manchester City a câștigat pe teren propriu cu Bournemouth (3-1) și a urcat, temporar, pe locul doi în Premier League, cu 19 puncte. Poate fi depășită doar de Sunderland, dacă echipa de pe ”Stadium of Light” va câștiga meciul cu Everton, ultimul din această etapă.



Programul etapei a 11-a din Premier League:



Tottenham - Manchester United

Everton - Fulham

West Ham - Burnley

Sunderland - Arsenal

Chelsea - Wolverhampton

Aston Villa - Bournemouth

Brentford - Newcastle

Crystal Palace - Brighton

Nottingham Forest - Leeds United

Manchester City - Liverpool



Cum arată clasamentul din Premier League după meciurile de duminică:

