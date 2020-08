Starul lui Manchester City care si-a PUS LA PUNCT sotia chiar in ziua nuntii. Tanara jurnalista si-a permis sa-i de LECTII de fotbal lui Guardiola!

Fundasul ucrainean Zinchenko a emis un comunicat in care se delimiteaza de parerile tehnico-tactice ale proaspetei sale sotii.

Eliminarea neasteptata a lui Manchester City in sferturile de finala ale Ligii Campionilor (1-3) cu Olympique Lyon face in continuare valuri. Asta pentru ca, imediat dupa acel meci, antrenorul Pep Guardiola s-a trezit criticat chiar din interior, mai exact de partenera de viata a unuia dintre fotbalistii sai.

Frumoasa jurnalista de sport Vlada Sedan, pe atunci inca logodnica lui Oleksandr Zinchenko, a comentat in termeni duri optiunile tehnicianului spaniol. "Intr-un moment crucial nu e permis sa faci astfel de experimente. De ce sa joci cu trei fundasi centrali daca de obicei o faci cu o linie de patru. Pur si simplu nu am cuvinte, uitati-va ce banca de rezerve are City", a declarat blonda lui Zinchenko, unul dintre fotbalistii care au fost uitati pe banca de Guardiola in respectiva partida.

Ei bine, Oleksandr si Vlada s-au intors apoi in tara natala pentru a pune la cale nunta, insa fotbalistul de 23 de ani a tinut sa clarifice conflictul dintre sotia sa si Guardiola, facand-o chiar in ziua marelui eveniment. "Scriu chiar acum, de la nunta mea. In loc sa ma bucur de acest moment incredibil trebuie sa fac asta pentru ca n-o pot lasa asa. Sotia mea e jurnalista, dar e si fan in acelasi timp si e o sustinatoare infocata a lui City. A vorbit doar in calitate de suporter pentru ca si ea voia ca noi sa obtinem mai mult. Asta nu inseamna ca antrenorul a gresit, sper sa ma intelegeti", a precizat Zinchenko.