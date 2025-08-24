Se spune că Premier League e cel mai spectaculos campionat din lume. Și ne convingem de acest lucru acum, după doar două etape din noul sezon, în care competiția e transmisă, în exclusivitate de VOYO.

Pe lângă faptul că meciurile au un ritm fabulos, de parcă se joacă pe repede înainte, și golurile încrise sunt niște capodopere fotbalistice.

Astăzi, în Everton – Brighton, prima partidă din Premier League, care s-a jucat pe noul „Hill Dickinson Stadium“, s-a marcat cu o execuție fantastică.

În minutul 53, Everton și-a majorat avantajul, după ce Garner a punctat pentru 2-0 cu un șut-bombă, după cum se poate vedea mai jos:

