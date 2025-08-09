10 ani a petrecut starul belgian la Manchester City. ”Cetățenii” l-au cumpărat în 2015 de la VfL Wolfsburg pentru 76 de milioane și l-au cedat gratis în Serie A o decadă mai târziu.



Cotat la 20 de milioane de euro de site-urile de specialitate, KDB va colabora la Napoli cu Antonio Conte, antrenorul italian în vârstă de 56 de ani care se află pe banca napoletanilor din iunie 2024.



Pep Guardiola încă nu a trecut peste despărțirea de Kevin De Bruyne: ”Țin foarte mult la el”. Ce a spus despre Conte



Pep Guardiola a vorbit despre KDB și a explicat că îi e greu uitându-se la cum se antrenează fotbalistul acum cu Napoli. Tehnicianul spaniol a recunoscut însă că-i dorește tot binele din lume fostului său elev.



”Este un pic ciudat să-l văd antrenându-se cu Napoli, dar eu și întreaga familie a lui City ținem foarte mult la Kevin și suntem convinși că va face lucruri bune în perioada petrecută în Italia.



Și că va învăța lucruri noi de la un antrenor de top precum Conte, unul dintre cei mai buni atât în prezent, cât și din toate timpurile.



Sper ca el, soția lui și întreaga familie să se simtă ca acasă în Italia”, a spus Pep Guardiola în cadrul unei conferințe de presă.

Premier League se vede pe VOYO începând cu 15 august

