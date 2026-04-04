În timpul pauzei internaţionale, fostul jucător al lui Atletico Madrid, Rodri, a declarat că ar lua în considerare o mutare la rivalii din oraş, Real, deoarece „nu poţi refuza cele mai bune cluburi din lume”.

Căpitanul echipei naţionale a Spaniei, în vârstă de 29 de ani, a jucat 293 de meciuri pentru City de când s-a alăturat echipei în 2019, iar contractul său expiră vara viitoare.

„Nu există niciun jucător care să refuze şansa de a juca pentru Real Madrid”, a declarat Guardiola.

„Întotdeauna mi-am dorit ca Rodri să rămână cât mai mult timp posibil la acest club, pentru că este un jucător incredibil, de top, dar viaţa fiecăruia îi aparţine”, a mai spus el.

Rodri a câştigat Balonul de Aur în 2024, dar a ratat aproape tot sezonul trecut din cauza unei accidentări la genunchi, iar City nu a reuşit să câştige niciun trofeu important pentru prima dată în opt ani.

A ratat o mare parte din acest sezon din cauza unei probleme la muşchii ischiogambieri, dar a jucat 28 de meciuri în toate competiţiile, ajutând echipa să câştige Cupa Carabao împotriva Arsenal pe Wembley.

În perioada petrecută la City, Rodri a câştigat patru titluri de campion al Premier League, Liga Campionilor, FA Cup şi trei Cupe ale Ligii.

Rodri a declarat anterior pentru presa spaniolă: „Au fost mulţi jucători care au urmat această cale [jucând pentru Atletico şi Real]. Nu imediat, ci în timp. Pentru mine, nu poţi refuza cele mai bune cluburi din lume.”

Guardiola a spus că Rodri a demonstrat de-a lungul timpului „cât de ataşat şi de apropiat este” de City, iar „contribuţia sa a fost uriaşă”.

Antrenorul a confirmat că „absolut” nu i-ar sta în cale mijlocaşului dacă acesta ar dori să plece, adăugând: „Organizaţia clubului este mai presus de noi toţi – dacă un jucător nu este fericit, trebuie să plece, iar [noi] continuăm la fel ca întotdeauna dacă sunt fericiţi – şi cred că el este fericit.

„Dacă nu este fericit, trebuie doar să bată la uşa directorului sportiv, să accepte o ofertă pe măsura calităţilor sale incredibile şi, după aceea, nu va mai aparţine clubului – ci doar lui însuşi. Ştiu ce vrea clubul. M-au informat ce vor de la Rodri – şi anume să rămână, să rămână, să rămână. Am avut întotdeauna o [impresie] pozitivă în privinţa asta, dar, în final, nu ştiu.”

