Son, victima unor scandari rasiste ale unui COPIL DE 13 ANI! Politia a intervenit si clubul a emis un comunicat OFICIAL

Tottenham a invins-o pe Burnley cu 5-0.

Un incident neplacut s-a petrecut la meciul lui Tottenham din Premier League. Un suporter al lui Burnley, in varsta de doar 13 ani a fost evacuat de pe stadion in urma unor gesturi rasiste facute la adresa lui Son.

Copilul a fost insotit de un gardian si acum este sub investigatia politiei.

Clubul Burnley a spus ca au contactat familia copilului de 13 ani, in vederea introduceri acestuia intr-un program educational impus, derulat impreuna cu organizatia de anti-rasism in fotbal, Kick It Out.

"Clubul de fotbal Burnley doreste sa isi repete politica de toleranta zero fata de discriminarea de orice fel. Vom continua sa colaboram cu autoritatile pentru a ajuta la eradicarea problemei in crestere a discriminarii in fotbal si solicitam tuturor sustinatorilor sa raporteze orice astfel de probleme, cu cea mai stricta incredere, prin intermediul serviciului nostru dedicat din ziua meciului "Respect", cu un mesaj la 66777, sau prin aplicatia Kick It Out", a fost comunicatul celor de la Burnley.

Incidentul s-a petrecut dupa ce Son a inscris golul superb in victoria lui Tottenham cu 5-0 in fata lui Burnley.