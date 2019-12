REVINE IN PREMIER LEAGUE? Raspunsul lui Mourinho cand a fost intrebat daca ar vrea la Tottenham un SUPERSTAR de la Real Madrid

Jose Mourinho a surprins cu ultima declaratie oferita.

Portughezul a suferit prima infrangere cu Tottenham, de cand a revenit ca antrenor in fotbalul mondial, chiar in fata fostei sale echipe, Manchester United, 2-1. Rashford a inscris scorul inca din minutul 6 al meciului, iar Dele Alli a egalat cu putin timp inainte de pauza. Acelasi Rashford a facut dubla cu un penalty transformat in minutul 49.

Gareth Bale, fostul jucator al lui Mourinho la Real Madrid, a vorbit despre sosirea lui Mourinho pe banca lui Tottenham: "Faptul ca Mourinho este acolo e o veste mare pentru club, cred ca este un castigator. Daca Tottenham vrea sa castige titluri, nu vad un alt tandem mai bun ca Mourinho si Tottenham".

Jose Mourinho i-a replicat lui Bale, raspunzand de asemenea, la intrebarea daca l-ar lua pe galez la echipa sa.

"Ii multumesc lui Bale pentru cuvinte. Nu stiam ce a declarat, insa daca Gareth a spus asta, ii sunt recunoscator.

Sa vina acum! Nu ai nevoie de un raspuns", a declarat Jose Mourinho.