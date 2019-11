Mourinho, prima conferinta de presa de la revenire: "Nu voi mai face aceleasi greseli. Voi face altele noi!" :) Antrenorul, in fata primului meci pe banca la Tottenham

Mourinho va fi pe banca celor de la Tottenham maine, in unul din derby-urile Londrei, contra lui West Ham.

Jose Mourinho a facut spectacol la prima conferinta de presa de la Tottenham. Echipa antrenata de portughez va juca sambata la 14:30 in deplasare la West Ham.

La conferinta au fost prezenti nu mai putini de 94 jurnalisti de la 61 de publicatii diferite si a fost conferinta cu cele mai multe acreditari din afara Angliei in acest sezon.

Mourinho a facut haz de neceaz si a starnit amuzamentul in sala: "Stiu ca am gresit in trecut. Nu voi mai face aceleasi greseli de aici incolo. Voi face altele noi!", a spus portughezul.

"The Special One" este in fata primului meci pe banca celor de la Tottenham si a confirmat acest lucru:

"Stiam ca voi prelua o echipa in plin sezon, asa ca nu ma gandesc sa stau departe de baieti", a spus Mourinho.

Mourinho are o misiune dificila la Tottenham, unde trebuie sa redreseze echipa. Londonezii sunt intr-o forma slaba si nu au mai reusit sa castige un meci in Premier League de 5 etape.

Tottenham ocupa pozitia a 14-a in Premier League, cu 14 puncte in 12 meciuri. Noua echipa a lui Mourinho este la 20 de puncte de liderul Liverpool.