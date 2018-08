Si-a anuntat plecarea de la United? Declaratie BIZARA a lui Pogba dupa ce a marcat primul gol al sezonului in Premier League

Manchester United a debutat cu o victorie in primul meci al sezonului din Premier League, scor 2-1 cu Leicester.

Pogba, in minutul 3 din penalty, si Luke Shaw (min.83) au marcat pentru echipa lui Mourinho. La finalul partidei, Pogba a avut o declaratie care lasa loc de interpretari.



"Intotdeauna am dat tot ce am avut mai bun pentru fani si echipa mea, indiferent de ce se va intampla", a declarat Pogba la finalul partidei.



Pogba a fost in discutii in aceasta vara cu Juventus si Barcelona pentru un transfer, insa in cele din urma a ramas la Manchester United. Perioada de mercato din Premier League s-a inchis joi noapte.